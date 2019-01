Psg | Rabiot verso l' addio

Psg - Rabiot in partenza : la madre tratta l'addio : Non sa ancora se accettare le offerte del Barcellona o scegliere la Premier league, ma di sicuro il 23enne centrocampista del Psg Adrien Rabiot ha la valigia pronta per lasciare Parigi. Veronique ...

Calciomercato Barcellona - risposta al Psg : 'Rabiot interessa - ma nessun accordo con giocatore. Contatti solo col club' : In questi anni infatti è diventato uno dei talenti più ricercati dai top club di tutto il mondo. Classe 1995, una carta d'identità che dice 23 e un 2019 che si prospetta tutto una sorpresa. Già, ...

Rabiot verso Barcellona : super offerte del Psg per Allan e del Napoli per Barella : Che, sempre secondo il Corriere dello Sport , a sua volta si butterebbe su Barella proponendo al Cagliari 20 milioni più Rog e Ounas.

Psg - Rabiot ha scelto la Liga - : Il futuro di Rabiot non sarà in Italia , era stato accostato alla Juventus, . Il fantasista francese, dopo aver deciso di non rinnovare il contratto, in scadenza, con il PSG, è stato messo ai margini ...

Calciomercato Juventus - rottura Rabiot-Psg : CR7 vorrebbe il francese per gennaio (RUMORS) : Sono ore molto importanti per il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero sta lavorando per l'acquisto di un centrocampista di alto livello per gennaio. Uno dei nomi caldi è quello di Paul Pogba del Manchester United. Il calciatore francese è molto apprezzato dal tecnico bianconero Massimiliano Allegri e dalla dirigenza juventina, che sarebbe disposta a mettere sul piatto circa ottanta milioni di euro per arrivare al suo cartellino. Ora ...

Calciomercato - Psg e Rabiot ai ferri corti : anche le italiane in corsa per il centrocampista : Il lungo tira e molla tra Rabiot e la dirigenza del Paris Saint Germain si concluso con la rottura tra le due parti: il centrocampista ha deciso di non prolungare il contratto che lo lega ai parigini fino alla prossima estate, dunque si libererà a parametro zero. A comunicarlo è il direttore sportivo del club francese, Antero Henrique, a Yahoo Sport: “Abbiamo deciso di non proseguire nelle trattative per il rinnovo. Le riunioni sono ...

Rabiot al Milan?/ Calciomercato - Ds Psg : 'Non vuole rinnovare e allora non gioca'. Occhio a Roma e Juventus : Adrien Rabiot è uno dei pezzi di Calciomercato più appetibili per l'Italia con Milan, Juventus e Roma che lo seguono ormai da tempo.

Psg-Rabiot - è rottura. Il d.s. : 'Non rinnoverà. Da ora in panca'. E la Juve... : Antero Henrique, al sito di Yahoo Sport: 'Il giocatore ci ha informato che non intende rinnovare e preferisce andarsene svincolato. Ci sarà così una conseguenza chiara: andrà in panchina a tempo ...

Psg - Tuchel ammette : “Rabiot può andar via già a gennaio” : Adrien Rabiot potrebbe lasciare il PSG già nel mese di gennaio, i parigini potrebbero cederlo subito, anzichè perderlo a parametro zero nella prossima estate Il PSG potrebbe cedere il centrocampista Adrien Rabiot già nel mese di gennaio. E’ questa la notizia svelata oggi dal tecnico dei parigini Tuchel in conferenza stampa, il quale a precisa domanda sul possibile addio del calciatore già a gennaio ha risposto: “Non posso ...

Psg - ultimo tentativo per convincere Rabiot : la Roma attende : Roma - È tutto in forse alla Roma : dal destino di Monchi - che andrà a Boston per parlare con Pallotta delle strategie societarie - a quello di Di Francesco , che convive con l'ombra dei possibili ...

Milan - oltre Thiago Silva e Rabiot spunta un obiettivo del Psg : Secondo quanto riportato da “Le Parisien”, il Milan avrebbe messo nel mirino recentemente tre giocatori di proprietà del PSG. Due nomi sono già noti in quanto balzati agli onori delle cronache da qualche giorno. Stiamo parlando ovviamente di Thiago Silva e Rabiot, mentre il terzo era rimasto ignoto fino a questo momento. Milan, Draxler affare […] L'articolo Milan, oltre Thiago Silva e Rabiot spunta un obiettivo del PSG proviene ...

Psg - Rabiot-Mbappé e il ritardo pre-Marsiglia : stavano guardando il Clasico Barça-Real : Da "El Clásico" a "Le Classique". Da Barcellona-Real Madrid a Marsiglia-PSG . La domenica dei "Classici" è costata cara ad Adrien Rabiot e Kylian Mbappé . Secondo alcuni media francesi come Le ...

Psg : 'Mbappè e Rabiot fuori per motivi disciplinari. Ramanzina Buffon' : PARIGI - 'motivi disciplinari'. Così Thomas Tuchel , tecnico del Paris Saint Germain , ha spiegato la decisione un po' a sorpresa di lasciare Mbappè e Rabiot in panchina a Marsiglia , nella sfida poi ...

Psg - Tuchel : “Mbappé e Rabiot in panchina per motivi disciplinari” : “motivi disciplinari” avrebbero spinto Thomas Tuchel, tecnico del Paris Saint Germain, a lasciare Mbappé e Rabiot in panchina a Marsiglia, nella sfida poi vinta per 2-0. L’allenatore tedesco non è entrato nei dettagli, limitandosi a sottolineare che “il collettivo è sempre più importante delle individualità. Non è stato bello per me giocare una partita del genere senza Kylian; il ragazzo ha risposto bene ma non amo ...