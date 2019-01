Nel libro sui pellerossa quell' idea di aiutare chi ne ha più bisogno

Il Texas di Joe Lansdale Nel libro-conversazione con Seba Pezzani - traduttore degli americani : "Joe R. Lansdale. In fondo è una palude. Conversazione con Seba Pezzani" è il libro-conversazione tra Lansdale e Seba Pezzani, traduttore e amico del grande scrittore americano. Che in questo libro ci porta alla scoperta della sua vita alla scoperta del Texas profondo dove sono ambientati i suoi romanzi.Continua a leggere

Palmariggi : 'Torniamo a crederci Nella 'Città del Libro' del futuro' : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Cassani Nel suo libro racconta le 15 salite più belle d'Italia : dall'Etna al Mortirolo : Si è alzato sui pedali per scalare una dopo l'altra le 15 salite più belle della storia del Giro d'Italia. Davide Cassani, attuale commissario tecnico della nazionale italiana di ciclismo con la passione per la scrittura, si è prima messo in sella alla sua bicicletta percorrendo le strade di montagna italiane dall'Etna alle Dolomiti e, poi, ha "impugnato la penna" per descrivere nel dettaglio i segreti delle salite che hanno contraddistinto la ...

L’Italia con la passione del sigaro : italiane e italiani che amano il Toscano - Nel libro di Oliviero Toscani [FOTO] : 1/16 ...

'Frase choc Nel libro di una scuola di Spello' : SPELLO 'L'immigrazione sarà indispensabile per bilanciare il saldo naturale negativo della popolazione italiana'. No, non è l'ennesima dichiarazione infelice di qualche esponente della sinistra, ma è ...

Roma - 22 dicembre : presentazione del libro "Il karma in un paio di scarpe" - di Orietta CicchiNelli : Il karma in un paio di scarpe è il 2° Romanzo della giornalista Orietta Cicchinelli, responsabile del servizio Cultura e Spettacoli del quotidiano Metro Roma, e già autrice del libro Hijo de Puta-La ...

Roberto Herlitzka si racconta Nel libro “Voglio fare l’attore” di Emanuele Tirelli : Il libro "Voglio fare l'attore. Vita e teatro di Roberto Herlitzka" dello scrittore e drammaturgo Emanuele Tirelli è un appassionante viaggio nella vita e nella carriera di un grande interprete della scena italiana. Le origini del cognome cecoslovacco, la guerra, la formazione teatrale. Fino al successo sul grande schermo nel ruolo di Aldo Moro per Marco Bellocchio.Continua a leggere

Presentazione del libro "Divinità Nella storia - Dio Nella vita" di Nicola Montereale : ... da Corazzini a Turoldo, da Seneca a Callimaco, da Feuerbach a Lucio Fontana, dal dialogo su fede e scienza a Beckett, fino a una riflessione sulla "non presenza" di Dio nei campi di sterminio ...

Si presenta il libro dei liceali albesi che Nel 1940 rifiutarono di fare il saluto al duce a scuola : Venerdì 7 dicembre alle 18,30 , la sala Resistenza del Palazzo comunale di Alba, in provincia di Cuneo, ospita la presentazione del libro "Come stelle nel buio. Quei ragazzi che rifiutarono il saluto ...

“Coppi per sempre” - Nel libro di Auro Bulbarelli il Campionissimo rivive a 100 anni dalla nascita : In "Coppi per sempre" Auro Bulbarelli e Giampiero Petrucci raccontano, accompagnati da un apparato di oltre 1000 tra fotografie d'epoca e immagini, la vita di Fausto Coppi, il più grande ciclista italiano e uno degli sportivi più amati di tutti i tempi. Nel 2019 anche il Giro d'Italia omaggerà il Campionissimo nell'anno del centenario.Continua a leggere

Padrini Fondatori - la sentenza sulla trattativa Stato-Mafia Nel nuovo libro di Travaglio e Lillo. In uscita il 6 dicembre : Quella del 20 aprile 2018 è una sentenza storica, un fondamentale passo in avanti nel processo di Norimberga allo Stato italiano. Che riscrive il finale della Prima Repubblica e l’inizio della Seconda e condanna per lo stesso reato (violenza o minaccia a corpo politico dello Stato) tanto gli uomini di mafia – Leoluca Bagarella e Antonino Cinà, unici picciotti superstiti fra gli imputati dopo la morte di Provenzano e Riina – ...

"Nella setta" - il libro di Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni : viaggio Nel mondo oscuro che coinvolge 4 milioni d'italiani : L'occulto italiano si muove fra potere, politica e business. L'inchiesta "Nella Setta", pubblicata da Fandango Libri e firmata da Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni, indaga in un mondo che coinvolge quattro milioni di italiani e gode della mancanza del reato di manipolazione mentale. Per raccontarlo, Piccinni e Gazzanni hanno viaggiato lungo il paese. Si sono infiltrati in alcune comunità, hanno incontrato adepti ed ex membri, parlato con ...

I "Goals" più belli di Vialli Nel suo libro da lottatore : Chiedo subito scusa. Del libro di Gianluca Vialli scriverò in prima persona. Io sono tifoso della Cremonese e Vialli è stato il primo campione di cui mi sono innamorato. All'epoca era molto giovane, ...

Striscia la Notizia - agguato a Pippo Baudo : 'Cosa non torna Nel tuo libro' - lui ci rimane malissimo : Povero Pippo Baudo : stavolta nel mirino di Striscia la Notizia e di Valerio Staffelli ci finisce proprio lui, il mitico Pippo nazionale, che ha recentemente dato alle stampe il suo libro Ecco a voi ...