Moto | zero vittorie | Tapiro d' oro a Rossi

MotoGp - Valentino Rossi riceve il Tapiro d’Oro : “zero vittorie nel 2018 pesano. Sposarmi? Ecco cosa posso dirvi” : Il pilota pesarese ha ricevuto il premio di Striscia la Notizia per non aver vinto nemmeno una gara nel Mondiale 2018 Inizia con un premio il 2019 di Valentino Rossi, ma non si tratta di qualcosa di cui andarne fieri. Il Dottore infatti ha ricevuto il Tapiro d’Oro, la cui consegna verrà trasmessa nella puntata di Striscia la Notizia che andrà in onda questa sera, venerdì 4 gennaio. Valerio Staffelli ha incontrato personalmente il ...

TerreMoto : Musumeci - sulla prevenzione siamo all'anno zero : Palermo, 28 dic. (AdnKronos) - "Non considero il Terremoto un evento straordinario, dire che sia un evento straordinario sarebbe una grande bugia. Noi siamo destinati da secoli a convivere con il rischio sismico. E sul piano della prevenzione siamo all'anno zero, perché si è costruito sulle faglie.

TerreMoto - Musumeci : sulla prevenzione siamo all’anno zero : “Non considero il Terremoto un evento straordinario, dire che sia un evento straordinario sarebbe una grande bugia. Noi siamo destinati da secoli a convivere con il rischio sismico. E sul piano della prevenzione siamo all’anno zero, perché si è costruito sulle faglie. E le ripercussioni gravi hanno colpito l’area costruita su una faglia“. Lo ha detto il governatore siciliano Nello Musumeci, incontrando la stampa ...

Quadro e Zero Motorcycles insieme per l'E-Qooder - il primo 4 ruote elettrico : ... leader mondiale nel settore delle moto elettriche e dell'innovazione, per portare sul mercato, entro il 2019, E-Qooder, il primo veicolo a 4 ruote, che unisce il mondo delle auto con quello delle ...

Dalla joint venture tra Quadro Vehicle e Zero Motorcycles nasce E-Qooder : Il veicolo a quattro ruote a metà tra moto e auto si presenta nella sua versione elettrica, prodotto in collaborazione con...

MotoGP - Valentino Rossi : "Oggi avevo zero feeling - rimontare sarà dura" : un Valentino Rossi piuttosto scoraggiato quello che si presenta ai microfoni dopo le disastrose qualifiche di Valencia, chiuse al 16° posto: "È stata una giornata molto difficile - ha detto il pilota ...

Moto2 - la MV Agusta Forward Racing sceglie Aegerter : ufficiale l’ingaggio del pilota svizzero per il 2019 : Il marchio varesino tornerà la prossima stagione nel Motomondiale dopo 42 anni, uno dei due piloti sarà lo svizzero Dominique Aegerter Quarantadue anni dopo, la MV Agusta Forward Racing torna nel Motomondiale, partecipando al prossimo campionato di Moto2. Il marchio varesino avrà come pilota Dominique Aegerter, il cui ingaggio per il 2019 è stato reso noto nella giornata di oggi. Grande soddisfazione per lo svizzero, desideroso di portare ...