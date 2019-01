Maltempo - piano freddo in Vaticano : più letti e sacchi a pelo : Con l’arrivo dell’ondata di gelo l’Elemosineria ha intensificato gli sforzi a favore di chi vive in strada. E’ stata aumentata la distribuzione dei sacchi a pelo: ne sono stati consegnati molti, piu’ resistenti alle bassissime temperature, a quanti ne hanno fatto richiesta. Vengono poi monitorate dai volontari le situazioni di difficolta’ e di bisogno al fine di fornire tutto l’occorrente contro le ...

Incendi sull’Altopiano di Asiago : bruciano i pini abbattuti dal Maltempo : E’ allarme Incendi sull’Altopiano di Asiago (Vicenza), con alcuni focolai che stanno distruggendo diversi ettari di bosco. I roghi – non si esclude che alcuni siano di origine dolosa – sono divampati nella zona di Forte Interrotto a Camporovere di Roana. Sul posto stanno operando quattro squadre dei vigili del fuoco con personale dei distaccamenti di Asiago e Schio. Il fuoco sta divorando anche parte degli alberi ...

Maltempo Messina : il Comune attiva il piano di emergenza freddo per senzatetto : E’ stato attivato stamani dal Comune di Messina il piano per l’emergenza freddo rivolto alle persone senza fissa dimora. Dopo il bollettino diramato ieri dalla Protezione Civile, che prevede nevicate nelle prossime 24-36 anche a bassa quota, l’amministrazione ha contattato diverse associazioni di volontariato che si sono rese disponibili per l’assistenza ai clochard. Ampliate le disponibilità dei posti sia presso il ...

Gruppo FS - pronto piano emergenza Maltempo : Per la giornata di domani giovedì 3 gennaio, il Gruppo FS ha attivato un piano di emergenza neve e gelo con particolare attenzione ad alcune stazioni e linee ferroviarie di Marche, Abruzzo, Puglia, ...

Maltempo - emergenza neve : FS attiva il piano gelo e riduce i treni del 30% : Il Gruppo FS Italiane ha attivato per la giornata di domani la fase di emergenza ‘lieve’ dei Piani neve e gelo su alcune linee ferroviarie di Marche, Abruzzo, Puglia, Molise e Campania. La decisione è stata presa sulla base delle previsioni meteo diramate dal Dipartimento nazionale della Protezione civile. In queste regioni i servizi commerciali regionali saranno ridotti mediamente del 30% anche per forte vento, a carattere di ...

Maltempo : forti raffiche di vento spazzano l’Altopiano di Asiago : Un forte vento ha caratterizzato l’intera giornata di oggi sull’Altopiano di Asiago (Vicenza) dove lo scorso 29 novembre un uragano ha distrutto decine di migliaia di abeti nelle zone boschive. Le forti raffiche odierne hanno abbattuto rami e tronchi che sono caduti sulle strade, anche se al momento non risulterebbe danni a persone o cose. Sette gli interventi dei vigili del fuoco del distaccamento di Asiago che sono intervenuti nei ...

Maltempo Abruzzo - Piano neve 2018/2019 : stanziate risorse in favore delle province : La Giunta regionale d’Abruzzo, presieduta dal presidente vicario Giocanni Lolli, sulla base della legge regionale 12 dicembre 2018 n. 38, denominata “Provvedimenti di carattere urgente” ha approvato, nella seduta odierna, una delibera che prevede un intervento finanziario a favore delle province a supporto dell’attuazione del Piano neve 2018/2019. Nello specifico, è stata stanziata una somma di 400mila euro che sarà equamente ...

Maltempo Lombardia : fiocchi in arrivo - a Milano scatta il piano neve : Il meteo prevede caduta di neve su Milano in graduale intensificazione soprattutto a partire dalle ore 19 e poi dalle ore 22; per questo il Centro Operativo Comunale (Coc) si è riunito oggi alle 12 e ha pianificato le attività preventive, in base alle comunicazioni di ordinaria criticità (codice giallo) emesse della Protezione Civile. Al Coc, che resterà attivo per effettuare i monitoraggi e coordinare le attività, prendono parte le direzioni ...

Maltempo Siena : il Prefetto approva aggiornamento piano neve : Il presidio degli svincoli ricadenti nelle principali arterie da parte delle forze di polizia in caso di eventi eccezionali e l’aggiornamento delle aree di stoccaggio dei mezzi pesanti sono le novita’ presenti nel piano neve per la stagione invernale 2018/2019 relativo al raccordo autostradale Siena – Firenze, alla Tangenziale Ovest di Siena, al raccordo Siena – Bettolle, alla SS223 Siena – Grosseto e al tratto ...

Maltempo - al via piano neve a Modena : 200 tonnellate di sale : Sono state utilizzate 200 tonnellate di sale nei quattro interventi effettuati (nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 dicembre) in tutta la città di Modena dagli operatori del servizio Lavori pubblici in applicazione del piano neve del Comune di Modena. I mezzi, cento lame oltre ai 15 spargisale, sono intervenuti nel corso della nottata per ripulire le strade principali dalla neve e renderle percorribili. Il monitoraggio della situazione sta ...

Maltempo Venezia : rischio gelate - pronto il piano neve : In considerazione della possibilità di deboli nevicate anche nelle zone collinari e di pianura, la protezione civile comunale di Venezia ha concordato con Aim una fase di monitoraggio dell’evoluzione meteo cui far seguire, se le previsioni rimarranno inalterate, l’attivazione dalle 21 del piano neve. Saranno eventualmente messi in funzione i due mezzi preposti alla salatura preventiva dei punti critici stradali e attivato il numero ...

Maltempo Veneto : task force per l’Altopiano Asiago - abete spezzato spostato alla sala Cciaa Treviso : Un aiuto concreto per la montagna vicentina devastata dall’uragano di fine ottobre: con il progetto denominato “#adottaunalbero” presentato oggi nella sede provinciale, la Coldiretti Vicenza non vuole lanciare uno spot, ma intende farsi parte attiva di un’iniziativa che si propone di far rivivere le aree dell’Altopiano di Asiago. Un impegno che sara’ possibile grazie a una task force di esperti e soggetti che ...

Maltempo - Costa : “Piano interventi molto solido con le regioni” : “Abbiamo stabilito un piano che e’ strutturato su due livelli: uno emergenziale e uno strutturale, per il contrasto e la mitigazione al dissesto idrogeologico. Quello strutturale prevede 6 miliardi e mezzo nel corso degli anni, con 900 milioni per anno di soldi concreti, reali, concertati con la Conferenza permanente Stato-regioni”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, nel corso del Question Time alla ...

Maltempo Emilia-Romagna : presentato piano per potenziale le linee elettriche : Oltre 532 chilometri di linee elettriche rifatte, 100 chilometri di nuovi conduttori e 400 cabine automatizzate: è il ‘piano di resilienza‘ per l’Emilia-Romagna messo a punto da E-Distribuzione (società del gruppo Enel) e presentato oggi, per potenziare le reti e i collegamenti e metterli in grado di resistere agli eventi acuti di Maltempo. Il piano prevede investimenti per quasi 53 milioni tra il 2017 e il 2020. I lavori ...