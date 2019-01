Londra | uomo ucciso a coltellate in treno davanti ai passeggeri | caccia al killer

Londra - uomo con machete nella sede Sony : due feriti. Non è terrorismo | : L'aggressione è avvenuta a Derry Street, nel quartier generale dell'azienda a Kensington. L' uomo armato è entrato nell'edificio e ha colpito due persone. Immediato l'intervento di agenti armati della ...

