Juve e Milan | ricordatevi di Panatta e coloratevi il viso con un rossetto

Supercoppa Juve-Milan - è giallo sul sondaggio di Radio 1 : Si avvicina la partita di Supercoppa tra Milan e Juventus, un match che promette spettacolo. Nel frattempo è giallo sul sondaggio fatto sui social di Radio 1, in particolar modo sull’account twitter di Radio 1 Sport è partita un’indagine ieri mattina nel quale si chiedeva ai followers se la Lega Calcio dovesse ripensarci dopo le polemiche riguardante la questione dell’ingresso allo stadio in un settore riservato ai soli uomini. ...

Supercoppa Italiana - giallo sul sondaggio “scomparso” di Radio 1 contro la disputa di Juve-Milan : Supercoppa Italiana, nelle ultime ore sta facendo discutere un sondaggio di Radio 1 Sport che è stato rimosso sorprendentemente E’ giallo sul sondaggio fatto sui social di Radio 1 Sport sulla partita di Supercoppa che si giocherà il 16 gennaio a Jedda in Arabia Saudita. Sull’account twitter di Radio 1 Sport è partito un sondaggio ieri mattina nel quale si chiedeva ai followers se la Lega Calcio dovesse ripensarci, dopo le ...

Supercoppa Juve-Milan - consigliera Fifa sulla vicenda donne allo stadio : “fatto un piccolo passo avanti” : “E’ chiaro che rispetto a uno standard diffuso siamo molto al di sotto, ma nel valore relativo della condizione femminile dell’Arabia Saudita, che le donne possano finalmente entrare e’ gia’ un grande passo avanti. E sono contenta che questa partita porti attenzione su questa situazione”. Sono le parole di Evelina Christillin, consigliera Fifa: “Penso che sia piu’ importante far notare come le ...

LIVE Calciomercato oggi - trattative 4 gennaio in DIRETTA : la Juve ha Trincao in pugno. Carrasco al Milan? : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale di questo 4 gennaio in cui le operazioni e le trattative viaggeranno a ritmo frenetico. Scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo avvio della finestra invernale che si chiuderà il 31 gennaio. Anche se tutti i giocatori sono in vacanza, dato che si tornerà in campo solamente tra due settimane con la Coppa Italia, dirigenti e ...

Il caso della Supercoppa tra Milan e Juve a Gedda e delle donne allo stadio : Articolo aggiornato alle ore 17,00 del 3 gennaio 2019. Manca poco più di una settimana al calcio d’inizio della Supercoppa italiana tra Juventus e Milan allo stadio King Abdullah Sports City di Jeddah, in Arabia Saudita. E le polemiche sono già divampate a seguito di un particolare, per nulla piccolo in verità, presente all’interno del comunicato stampa pubblicato dalla Lega Serie A sulla vendita dei biglietti. ...

FNSI e Usigrai : “Censurabile che Milan - Juve e Serie A non abbiano fatto passi indietro” : La Federazione Nazionale Stampa Italiana e l'Unione Sindacale Giornalisti Rai attaccano: "Va fatta una riflessione sull'opportunità di giocare la Supercoppa italiana in Arabia Saudita". L'articolo FNSI e Usigrai: “Censurabile che Milan, Juve e Serie A non abbiano fatto passi indietro” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juve - fatta per Ramsey. Milan - sogno Milinkovic : Ma sul taccuino c'è anche Pavard, campione del Mondo con la Francia e uno dei più talentuosi difensori in circolazione; il giovane Todibo, Isco e Mbappé. La Signora ormai ha svoltato e cerca solo ...

Biglietti Supercoppa italiana Juventus-Milan : come acquistare gli ultimi tickets per il 16 gennaio : Sta per essere assegnato il primo trofeo stagionale di calcio: mercoledì 16 gennaio alle ore 18.30 italiane si disputerà Juventus-Milan, incontro valido per la Supercoppa italiana. La sfida verrà giocata a Jeddah, in Arabia Saudita, e il fischio d’inizio verrà dato alle ore 20.30 locali. Di fronte ci saranno appunto la Juventus, detentrice di Scudetto e Coppa Italia, ed il Milan, finalista perdente dell’ultima edizione della Coppa ...

Supercoppa Italiana 2018 - Juventus-Milan : si gioca a gennaio! Data - programma - orario e tv : La Supercoppa Italiana 2018 di calcio si giocherà mercoledì 16 gennaio (ore 18.30) al King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah (Arabia Saudita). Juventus e Milan si contenderanno il primo trofeo della stagione in questo insolito duello di metà stagione ben al di fuori dei nostri confini. Le due squadre, che torneranno in campo il 12 gennaio per gli ottavi di finale della Coppa Italia dopo la breve sosta invernale, andranno al caldo del Medio ...

Juve-Milan - che impresa : lo scandalo della Supercoppa unisce pure la politica : Il calcio non fa politica, ma la politica osserva un movimento che negli ultimi anni in Italia si è distinto più per scandali che per meriti. Il calcio non fa politica, ma ha un ruolo sociale: lo ha ...

Juventus-Milan in Arabia Saudita : petrodollari battono diritti 3-0 : Sport business batte diritti umani 3-0 o se preferite 23 milioni di euro a zero. Perché questa è la cifra dell'accordo stipulato dalla Lega di serie A con la General Sports Authority Saudita per disputare nel Paese arabo tre delle prossime cinque finali di Supercoppa italiana, compresa quella tra Juventus e Milan del 16 gennaio, per la quale i due club si divideranno il 90% di 7 milioni, mentre il restante dieci andrà alla ...

L'Ambasciata di Riad : "Juve-Milan con le donne" : Le donne in Arabia Saudita potranno andare allo stadio da sole. Lo afferma L'Ambasciata di Riad a Roma, interpellata dall'ANSA dopo le polemiche seguite alla decisione di tenere la partita di ...

Il caso della Supercoppa tra Milan e Juve a Gedda e delle donne allo stadio : ... la vergogna andrebbe vissuta in silenzio #Supercoppaitaliana https://t.co/hqGJ1qUCzk - Sandro Piccinini, @RealPiccinini, 2 gennaio 2019 Le donne e lo sport in Arabia Saudita La possibilità per le ...

