Il governo valuta il commissariamento di Inps e Inail

Inps e Inail - il governo valuta il commissariamento dei due enti : Si va verso il commissariamento per Inps e Inail: secondo quanto scrive l'Agenzia Ansa, sarebbe questa la strada per superare l'empasse della riforma della governance dei due enti. Il governo quindi, ...

Renzi : “Alla fine al governo ci posso anche tornare. Fiero delle cose che ho fatto - ho sbagliato a sottovalutare le fake news” : Il suo pensiero torna ancora al referendum del 4 dicembre 2016, alla “sensazione che ho provato andando a letto quella sera” di più di due anni fa: “Un’occasione persa dall’Italia”. Perché oggi “gli italiani hanno scelto di andare con questi“, dei “cialtroni”, ma lui, Matteo Renzi, “alla fine al governo” ci può “anche tornare“. L’ex premier in un’intervista ...

Tagli e stop alle rivalutazioni. Il governo pesta i pensionati : Taglio alle pensioni d'oro (forse salvando quelle contributive) e stop alla perequazione, cioè al recupero dell'inflazione negli assegni degli ex dipendenti pubblici e privati. L'accordo con Bruxelles sulla legge di Bilancio investe anche il capitolo previdenza, in particolare con la rimodulazione di Quota 100. La riforma della Fornero è stata confermata, ma in versione limitata.Restano invece intatti i sacrifici per le rendite pensionistiche ...

Il governo proroga il blocco della rivalutazione delle pensioni in versione 'soft'. Verso taglio degli assegni "d'oro" da 100mila euro in su : proroga del blocco dell'adeguamento delle pensioni, sulla falsariga del 'meccanismo Letta' ma in versione "molto più morbida". E' una delle misure che il Governo dovrebbe introdurre in manovra al Senato. L'indicizzazione resterebbe piena (100%) per gli assegni fino a 3 volte il minimo (circa 1.500 euro), per passare all'85% su quelli tra 3 e 4 volte il minimo, all'80% su quelli tra 4 e 5 volte, al 60% tra 5 e 6 volte e al 50% per gli ...

Pensioni : governo decide per il congelamento delle rivalutazioni degli assegni più alti : La scelta di tagliare le Pensioni più alte giunge in extremis da parte del Governo del cambiamento. Proprio alla fine si è deciso di congelare, almeno per ora, la cosiddetta rivalutazione degli assegni Pensionistici che superano i 2.000 euro lordi al mese. La rivalutazione delle Pensioni più alte verrà congelata A rivelare la notizia sono state più testate giornalistiche; tra queste 'Il Giornale' e ‘Il Messaggero’. Quest'ultimo, sottolinea come ...

I guasti sottovalutati che produrrà il neostatalismo al governo : Professor Sabino Cassese, il governo sembra preso in una deriva statalista. Leggiamo le dichiarazioni. Matteo Salvini al Corriere della Sera del 19 novembre 2018: “L’importante è non cedere più infrastrutture strategiche per l’Italia a potenze e compratori stranieri”. Luigi Di Maio, sempre al Corrie

Concorsi pubblici - 140mila idonei di nuovo a rischio scadenza. governo valuta proroga - i comitati : “Cambiare i vincoli” : Si decide in questi giorni la sorte di migliaia di idonei ai Concorsi pubblici, il cui nome compare nelle graduatorie in scadenza il 31 dicembre 2018. Liste di cui si discute ogni anno, quando si mette mano alla manovra, senza che si riesca a trovare una soluzione che faccia uscire dal limbo queste persone. Un esercito con alle spalle sacrifici e studi. Si tratta di quasi 140mila persone, tenendo conto solo delle graduatorie relative ai circa ...

Draghi al governo : "spread colpa dei Paesi Ue ad alto debito"/ Bce frena sui tassi : "dicembre valutazione QE" - IlSussidiario.net : Mario Draghi 'striglia' Governo Italia: 'spread colpa dei Paesi Ue ad alto debito'. Bce frena su aumento tassi e fine QE: 'valutazione a dicembre'