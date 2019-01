Espanyol-Leganes 1-0

Pronostico Espanyol vs Leganes - La Liga 4-1-2019 e Analisi : La Liga , 18^ giornata, Analisi e Pronostico di Espanyol - Leganes , venerdì 4 gennaio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente. Espanyol - Leganes , venerdì 4 gennaio. Nel secondo anticipo delle 21 della 18a giornata si affrontano al ”RCDE Stadium” l’ Espanyol e il Leganes . I padroni di casa sono alla ricerca di una vittoria dopo sei sconfitte consecutive. Gli ospiti invece dimostrano di poter lottare per la salvezza dopo sette ...

Probabili formazioni Espanyol-Leganes - Liga spagnola 3-01-2019 : Probabili formazioni Espanyol-Leganes venerdì 4 gennaio. Il primo venerdì del 2019 si chiude con la sfida tra Espanyol e Leganes, valida per la 18ma giornata de LaLiga.I catalani sono 14esimi in classifica con 21 punti e stanno attraversando un periodo di crisi nerissima. La squadra, fino a novembre addirittura in zona Champions League, è colata a picco, come nemmeno il Titanic, sprofondando in classifica. Sono, ora, cinque i punti dalla ...