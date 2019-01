Di Maio a Malta | Fate sbarcare i migranti | donne e bambini li prendiamo noi

Di Maio : «Accogliamo donne e bimbi - Malta autorizzi gli sbarchi». Salvini : «Su navi Ong non cambio idea» : Luigi Di Maio interviene sui social network sull'emergenza delle due navi delle Ong Sea Watch e Sea Eye in acque maltesi. «Malta faccia sbarcare subito donne e bambini da quelle...

Sea Watch - Conte-Di Maio : «Malta faccia sbarcare donne e bambini - li prendiamo noi». Ma Salvini : no - basta ricatti : La nave si trova al largo delle acque maltesi da due settimane, ha avuto il consenso di avvicinarsi a La Valletta per ricevere rifornimenti. Missione per portare cibo

Di Maio-Conte - chiamare Malta per sbarchi : ANSA, - ROMA, 4 GEN - Telefonata tra il premier Giuseppe Conte e il vicepremier Luigi Di Maio sulla vicenda dei migranti che sono a largo delle coste maltesi. A quanto si apprende da fonti di Palazzo ...

Di Maio : «Accogliamo donne e bimbi - Malta faccia sbarcare le navi Ong» : Luigi Di Maio interviene sui social network sull'emergenza delle due navi delle Ong Sea Watch e Sea Eye in acque maltesi. «Malta faccia sbarcare subito donne e bambini da quelle...

Migranti - Conte-Di Maio : Malta faccia sbarcare donne e bambini e li accoglieremo in Italia : L'Italia è pronta ad accogliere donne e bambini a bordo della nave umanitaria 'Sea Watch', e invita Malta a farli sbarcare. Ne hanno discusso in una telefonata tra il vicepresidente e ministro del Lavoro e Sviluppo economico, Luigi Di Maio, e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. E' stato convenuto di contattare Malta e - si apprende da fonti di Palazzo Chigi - far sbarcare mamme e bambini, ...

Di Maio : Malta faccia sbarcare donne e bambini - li accoglieremo : Roma, 4 gen., askanews, - 'Due navi ai confini dell'Europa. Ancora una volta solo l'Italia viene chiamata in causa. Malta non fa attraccare le imbarcazioni nonostante siano nelle loro acque ...

Migranti - Di Maio : 'Malta faccia sbarcare donne e bambini - li accoglieremo in Italia' : "Malta faccia sbarcare donne e bambini da quelle imbarcazioni e li mandi in Italia. Li accoglieremo. Siamo pronti ancora una volta a dare una lezione di umanità all'Europa intera". Lo ha scritto su ...

Di Maio : “Malta faccia sbarcare donne e bambini dalla Sea Watch - noi li accoglieremo” : L’odissea dei 32 migranti bloccati nel Mediterraneo a bordo della nave Sea Watch3 continua. «Due navi ai confini dell’Europa. Ancora una volta solo l’Italia viene chiamata in causa» scrive il vicepremier Luigi Di Maio su Facebook. «Malta non fa attraccare le imbarcazioni nonostante siano nelle loro acque territoriali a un miglio dalla costa. Tutta...

Di Maio a Malta : "Fate sbarcare donne e bambini - li accoglieremo" : "Due navi ai confini dell'Europa. Ancora una volta solo l'Italia viene chiamata in causa. Malta non fa attraccare le imbarcazioni nonostante siano nelle loro acque territoriali a un miglio dalla costa.

Migranti - Di Maio a Malta 'Fate sbarcare subito donne e bambini - noi li accoglieremo' : Possibile una svolta per le due navi - Sea Watch e Sea Eye - con 49 persone a bordo in balia del Mediterraneo da due settimane. Ad annunciarla è il vicepremier, Luigi Di Maio. 'Malta faccia sbarcare ...

Di Maio : 'Malta faccia sbarcare donne e bambini - li accoglieremo' : Roma, 4 gen., askanews, - 'Due navi ai confini dell'Europa. Ancora una volta solo l'Italia viene chiamata in causa. Malta non fa attraccare le imbarcazioni nonostante siano nelle loro acque ...

Migranti - Di Maio : Malta sbarchi donne e bimbi - Italia li accoglierà : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Di Maio sulla Sea Watch : «Malta faccia sbarcare donne e bambini - li prendiamo noi» : La nave si trova al largo delle acque maltesi da due settimane, ha avuto il consenso di avvicinarsi a La Valletta per ricevere rifornimenti. Missione per portare cibo

Migranti - Di Maio : Malta li mandi da noi : 18.25 "Malta faccia sbarcare subito donne e bambini da quelle imbarcazioni e li mandi in Italia. Li accoglieremo. Siamo pronti ancora una volta a dare, come sempre, una lezione di umanità all'Europa intera". Così il vicepremier Di Maio, su Facebook sulle navi Sea Watch3 e Penck, a largo di Malta che, "non fa attraccare le imbarcazioni nonostante siano nelle loro acque territoriali a un miglio dalla costa.Tutta l'Europa se ne frega. Non ...