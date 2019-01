Chelsea | daspo ad un tifoso per insulti omofobi

calcioweb.eu

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Il campionato di Premier League sta regalando grande emozioni, in particolar modo nella partita di ieri è andato in scena il big match tra Manchester City e Liverpool con il successo della squadra di Guardiola che ha riaperto il campionato. Nel frattempo è arrivato undi 3 anni nei confronti di undeldi 20 anni percontro un calciatore del Brighton durante una partita della stagione in corso. Il 20enne ha ammesso le sue responsabilità ed adesso è arrivato il duro provvedimento.