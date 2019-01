Camera Usa approva legge anti-shutdown Torna ipotesi impeachment Trump

Camera Usa vota stop shutdown senza stanziare fondi per muro Messico - : Le proposte sono della Camera a guida democratica sono destinate a finire nel vuoto perché al Senato i repubblicani, che hanno la maggioranza, hanno già chiarito che senza l'ok del capo della Casa ...

Usa - Nancy Pelosi eletta speaker della Camera : è la seconda volta - : La 78enne democratica, di origini italiane, aveva ricoperto lo stesso ruolo, che è la terza carica dello Stato, tra il 2007 e il 2011

Usa - la democratica Nancy Pelosi eletta speaker della Camera : La politica californiana ha dichiarato che ci sarà battaglia su molti fronti, da un'inchiesta sulle morti dei bambini migranti al Russiagate. E non esclude l'impeachment: "Non dovremmo evitare l'...

Usa - Nancy Pelosi eletta speaker Camera : 20.15 La democratica Nancy Pelosi è stata eletta speaker della Camera dei Rappresentanti del 116/mo Congresso americano Si tratta della terza carica dello stato. Quella di Pelosi, 78 anni, di origini italiane, è una storica rielezione, visto che ha ricoperto tale ruolo già dal 2007 al 2011. Vestita di fucsia e visibilmente emozionata Pelosi è giunta a Capitolo Hill con i familiari, affiancata in aula dai nipoti.

Si insedia il 116esimo Congresso Usa - la Camera sarà guidata dai Dem. E Nancy Pelosi non esclude l’impeachment : Da oggi cambia il volto del nuovo Congresso americano e comincia una nuova era per il presidente statunitense, Donald Trump: lo promette Nancy Pelosi, la probabile nuova speaker della Camera, che preannuncia "un mondo nuovo", ben diverso da quello dei primi due anni dell'amministrazione. La politica californiana dichiara che ci sara' battaglia su molti fronti, da un'inchiesta sulle morti dei bambini migranti al Russiagate. E non esclude ...

Manovra - alla Camera parla il deputato Pd Ceccanti. La collega Ascani perde le staffe e accusa Fico : “Non sta ascoltando!” : Nel corso la discussione sulla legge di Bilancio, la deputata Pd Anna Ascani ha perso le staffe e ha urlato contro il presidente della Camera, Roberto Fico, accusandolo di non essere attento durante l’intervento del collega dem Ceccanti. Fico ha subito replicato: “Sto ascoltando” L'articolo Manovra, alla Camera parla il deputato Pd Ceccanti. La collega Ascani perde le staffe e accusa Fico: “Non sta ascoltando!” ...

La petrosilena Laura Riti premiata alla Camera dalla Fondazione Italia Usa : La Fondazione Italia Usa, con sede presso il Consolato degli Stati Uniti d'America a Roma, che si occupa di promuovere e sviluppare il turismo dall'Italia verso gli USA, ha premiato Laura Riti, una ...

Usa - ok Camera a bilancio - 5 - 7 mld muro : ANSA, - NEW YORK, 21 DIC - La Camera americana ha approvato un progetto di legge di bilancio che finanzia il governo fino agli inizi di febbraio e prevede lo stanziamento di 5,7 miliardi di dollari ...

Usa - Camera : ok fondi muro col Messico : 4.48 La Camera americana ha approvato un progetto di legge di bilancio che finanzia il governo fino agli inizi di febbraio e prevede lo stanziamento di 5,7 mld di dollari per il muro con il Messico, così come richiesto da Trump. Il provvedimento,approvato con 217 voti a favore e 185no, passa ora al Senato dove quasi sicuramente non passerà perché ai repubblicani mancherebbero i 60 voti necessari al via libera. questo aumenta i rischi di uno ...

Migranti - Onu approva il Global Compact. L’Italia si astiene dopo voto alla Camera Usa - Ungheria - Polonia - Israele dicono no : L’Assemblea Generale dell’Onu ha approvato il Global Compact for Migration – la risoluzione che recepisce il Patto Globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare – con 152 voti a favore, 5 contro e 12 astenuti. L’Italia si è astenuta (insieme ad Algeria, Australia, Austria, Bulgaria, Cile, Lettonia, Libia, Liechtenstein, Romania, Singapore e Svizzera) in seguito all’approvazione alla Camera di una mozione firmata ...