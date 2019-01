Ancora scosse attorno all' Etna | la più forte di magnitudo 3 5

Catania - Ancora scosse : ancora scosse di terremoto nel catanese. Una scossa di magnitudo 2.4 è stata registrata dall'Ingv alle 5.40 di stamattina . I comuni più vicini all'epicentro sono Ragalna, Biancavilla e Adrano. Un'...

Terremoto a Roma - paura nella notte. Ancora scosse sull'Etna : Una scossa magnitudo 3.2 intorno all'una ha allarmato la popolazione: si mobilita il popolo di Twitter. E continuano le scosse anche in Sicilia

Catania - Ancora scosse di terremoto sull’Etna : la terra trema durante la notte : Altre due scosse di terremoto magnitudo 2.9 hanno colpito durante la notte tra sabato e domenica la Città metropolitana di Catania e in particolare i paesi alle pendici dell'Etna già vittime del sisma di alcuni giorni fa che ha causato danni e ferriti. Fortunatamente in nessuno dei due casi si segnalano ulteriori danni a persone o cose.Continua a leggere

Terremoto Catania - 370 sfollati negli alberghi. Ancora scosse : La terra continua a tremare, ma senza provocare altri danni o crolli. Oggi arrivano Di Maio e Salvini

Terremoto : Ancora scosse nel Catanese ma notte 'tranquilla' : Non si ferma lo sciame sismico nel Catanese a seguito dell'attività dell'Etna. Nella notte l'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha registrato una decina di scosse con magnitudo superiore a 2 ma non si registrano ulteriori danni e la notte è passata abbastanza tranquilla per gli abitanti della zona. La scossa più forte in mattinata intorno all 7,15 di magnitudo 2,7 ...

Terremoto a Catania - l’inviato di MeridioNews : “Le persone spaesate Ancora fuori dalle case. Si temono altre scosse” : “Le persone sono spaesate e sono ancora fuori dalle case. Il motivo è che si temono altre scosse, magari di intensità pari a quella di questa notte”. Il giornalista di MeridioNews, Francesco Vasta, racconta da Fleri (Catania) la situazione dei comuni colpiti dal sisma. “Qui ci fu un Terremoto nel 1984. La sensazione di chi lo ha vissuto è che si sia riproposto identico a quello di 34 anni fa”. L'articolo Terremoto a ...

L’Etna Ancora in attività : in 24 ore oltre 750 scosse a Catania. Si risveglia anche lo Stromboli : SulL’Etna sono diminuite le esplosioni di lava incandescente ma l’eruzione continua e rimane molto intensa. In poco più di 24 ore, lo sciame sismico da cui tutto ieri è cominciato ha contato oltre 750 scosse, delle quali due molto forti e distintamente avvertite dalla popolazione dell’area attorno al vulcano, entrambe ieri: alle 17,50, magnitudo 4....

Etna - INGV : eruzione e sciame sismico “Ancora in corso - in 24 ore oltre 750 scosse” : La mattina del 24 dicembre 2018 è iniziata una nuova eruzione laterale dell’Etna. Il fenomeno, si spiega nel blog INGVterremoti, “è stato caratterizzato dall’intrusione di un dicco magmatico nell’alto fianco orientale del vulcano, che ha generato un intenso sciame sismico e vistose deformazioni del suolo. Lo sciame sismico è iniziato alle ore 8:30 UTC, corrispondenti alle ore 9.30 locali, ed ha interessato l’edificio etneo in diversi ...

L’Etna non “si è Ancora stabilizzato” - in poco più di 24 ore oltre 750 scosse a Catania : SulL’Etna sono diminuite le esplosioni di lava incandescente ma l’eruzione continua e rimane molto intensa. In poco più di 24 ore, lo sciame sismico da cui tutto ieri è cominciato ha contato oltre 750 scosse, delle quali due molto forti e distintamente avvertite dalla popolazione dell’area attorno al vulcano, entrambe ieri: alle 17,50, magnitudo 4....

Etna - riaperto l'aeroporto di Catania. Ancora scosse di terremoto | : L'annuncio intorno alle 8 su Twitter, dopo che lo scalo aveva chiuso il 24 dalle 21.30 per la nube di cenere che si è sollevata dalla montagna. Continua lo sciame sismico: oltre 150 le scosse ...

Eruzione Etna - Ancora scosse nella notte : riapre l'aeroporto di Catania : Sono almeno sei le scosse, di intensità compresa tra magnitudo 2.5 e 2.9, registrate dopo mezzanotte nel catanese. Dopo le...

Etna - riaperto l'aeroporto di Catania. Ancora scosse di terremoto - : L'annuncio intorno alle 8 su Twitter, dopo che lo scalo aveva chiuso il 24 dalle 21.30 per la nube di cenere che si è sollevata dalla montagna. Continua lo sciame sismico: oltre 150 le scosse ...

Etna - riaperto l’aeroporto di Catania. Ancora scosse di terremoto : Etna, riaperto l’aeroporto di Catania. Ancora scosse di terremoto L’annuncio intorno alle 8 su Twitter, dopo che lo scalo aveva chiuso il 24 dalle 21.30 per la nube di cenere che si è sollevata dalla montagna. Continua lo sciame sismico: oltre 150 le scosse registrate, tra cui due di magnitudo 4.3 e 4. Non preoccupa attività ...