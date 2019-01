Ultime Notizie Roma del 03-01-2019 ore 13 | 10

Banca Carige commissariata da Bce/ Ultime Notizie - dimissioni Cda e paura conti correnti : Conte segue il caso : Commissariamento Banca Carige: le mosse della Bce, il caso seguito da Conte e Tria. Tutte le Ultime notizie: dimissioni Cda e paura per i conti correnti

Ultime Notizie Roma del 03-01-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale petrolati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli sindaci del PD in rivolta contro il decreto sicurezza cominciare dal sindaco Leoluca Orlando In quale con una nota inviata all’ufficio anagrafe ha dato disposizione di non applicare a Palermo le misure della Legione Che punta dal vicepremier e Ministro dell’Interno Matteo Salvini riguardo alle norme che negano la possibilità di concedere la ...

Calciomercato Milan/ Ultime Notizie - abbandonata la pista Gabbiadini : Gattuso dice no a Manolo : Calciomercato Milan, Ultime notizie: il club abbandona la pista per Manolo Gabbiadini. La punta del Southampton non ha ricevuto l'ok di Gattuso.

CALCIOMERCATO NAPOLI / Ultime Notizie : un'opzione per Chiesa nell'ambito dell'affare Diawara? : CALCIOMERCATO NAPOLI. Ultime notizie: movimenti a centrocampo, Diawara out? Possibile opzione per Chiesa nella trattativa con la Fiorentina.

CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Ultime Notizie : e' quasi fatta per Trincao. Arriverà a gennaio : Inter superata : CALCIOMERCATO JUVENTUS, Ultime notizie: i bianconeri stringono per portare Trincao a Torino a gennaio. Battuta la concorrenza dell'Inter.

CALCIOMERCATO ROMA / Ultime Notizie : Miranda nuovo nome per la difesa giallorossa : CALCIOMERCATO ROMA, Ultime notizie: Schick verso la permanenza, spunta Miranda come nome nuovo per la difesa dove Marcano è in uscita.

CALCIOMERCATO INTER/ Ultime Notizie : si cerca anche Tonali - ma il Brescia fa resistenza : CALCIOMERCATO INTER, Ultime notizie. La dirigenza ha puntato su Sandro Tonali del Brescia ma le rondinelle sono restie a farlo partire.

Gilet gialli - arrestato Eric Drouet - uno dei leader/ Ultime Notizie 'Manifestazione non autorizzata' : Gilet gialli, arrestato Eric Drouet, uno dei leader. Ultime notizie, le accuse 'Organizzava una manifestazione non autorizzata'

GUINZAGLIO ALLA COMPAGNA : VOLEVA LASCIARLO/ Ultime Notizie - choc a Napoli : il racconto horror della donna : GUINZAGLIO ALLA COMPAGNA: VOLEVA LASCIARLO/ Ultime notizie, choc a Napoli: il racconto horror della donna originaria dello Sri Lanka

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : sindaci boicottano il decreto sicurezza - 3 gennaio 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: I sindaci contro il decreto sicurezza; Continua l'odissea dei migranti sulla Sea Watch e sulla Sea Eye , 3 gennaio 2019, .