Terrore in casa per coppia di anziani | entrano i rapinatori | via con i soldi

Brindisi - coniugi picchiati in casa da rapinatori : notte di Terrore per due anelli : Due coniugi di 58 e 45 anni sono stati picchiati brutalmente durante una rapina a mano armata compiuta nella loro abitazione rurale a Oria (Brindisi) nella tarda serata di sabato da malviventi che hanno agito con il volto coperto da cappucci. I ladri cercavano denaro e oggetti di valore, non presenti in casa.Continua a leggere