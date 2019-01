Tagli pensioni | sindacati in fermento | il governo studia modifiche per accedere a Quota100

Il 4 gennaio dalle ore 10.30 alle 12 - i sindacati in piazza contro i Tagli alla rivalutazione delle pensioni previsti dalla Finanziaria : Anche i sindacati dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl, Uilp Uil Messina sono contro la politica a cui piace parlare di reddito di cittadinanza, ma non dice nulla sulla necessità di rilanciare una legge ...

Pensioni Q100 e welfare : esecutivo verso decreti - ma studia Tagli alla politica : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 2 gennaio 2018 vedono arrivare un nuovo annuncio da parte del Governo in merito ai tagli alla politica ed in particolare agli stipendi dei parlamentari, ma prosegue anche il lavoro sui decreti riguardanti la quota 100 ed il reddito di cittadinanza. Nel frattempo dai sindacati si richiama la necessità di aumentare Pensioni e salari, mentre dall'opposizione proseguono le forti critiche sull'impianto della ...

Col nuovo anno Quota 100 e Tagli sulle pensioni - reddito di cittadinanza da aprile : "Nel 2019 i pensionandi prenderanno di più rispetto al 2018, e quindi tanti giovani troveranno un lavoro per andare a occupare quei posti che verranno liberati da chi potrà usufruire della Quota 100", lo ha dichiarato il ministro dell'Interno e segretario federale della Lega Matteo Salvini. Si attende per la metà di gennaio 2019 il decreto 'unico' su Quota 100 e reddito di cittadinanza, previsto per la seconda settimana del mese di gennaio. Non ...

Pensioni - le regole per l'uscita e i Tagli a quelle alte : tutte le novità del 2019 : In attesa di Quota 100, dal primo gennaio sono in vigore diverse novità in materia previdenziale, dai tagli agli assegni più alti al nuovo meccanismo di 'raffreddamentò degli adeguamenti delle ...

Di Maio e Di Battista sulla neve : "Dopo le pensioni Tagli a stipendi della Casta" : 'Un mondo di auguri per un grande 2019'. Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista salutano gli elettori insieme dal Trentino dove erano in 'ritiro' per mettere a punto la strategia del M5S per il nuovo ...

Reddito di cittadinanza - ecco i detTagli : al via da aprile - partecipa tutta la famiglia Pensioni - figli e bonus : cosa cambia : Partirà ad aprile e potrà essere elargito per un periodo massimo di 18 mesi, rinnovabile dopo una sospensione. Sarà coinvolta nella valutazione tutta la famiglia: il Reddito massimo del nucleo non dovrà superare i 12.600 euro

Pensioni - l'Inps : a gennaio non si applica il Taglio della rivalutazione : Il taglio della rivalutazione delle Pensioni deciso con la manovra appena approvata in via definitiva dalla Camera non si applicherà nel mese di gennaio. Non si vedranno subito sugli assegni del mese ...

Pensioni - l'Inps : a gennaio non si applica il Taglio della rivalutazione : Il taglio della rivalutazione delle Pensioni deciso con la manovra appena approvata in via definitiva dalla Camera non si applicherà nel mese di gennaio. Non si vedranno subito sugli assegni del mese ...

Quota 100 : Tagli sulle pensioni - l'ex ministro Boschi attacca Conte : La Camera ha approvato in via definitiva la Manovra. I voti a favore sono stati 313, 70 i contrari. Dopo la proclamazione del risultato il premier Giuseppe Conte ha abbracciato i ministri. La legge di Bilancio aveva già passato sabato l'esame del voto di fiducia. Ora si attende il decreto 'unico' su Quota 100 e reddito di cittadinanza, previsto per la seconda settimana del mese di gennaio. A ridosso della fine del 2018 molti sarebbero stati gli ...

Pensioni - come cambia l’adeguamento al costo della vita : Taglio delle rivalutazioni inferiore a quelli degli ultimi governi : Per i pensionati con gli assegni più bassi, fino a 1.539 euro lordi, non cambierà nulla. Gli altri riceveranno qualche euro in più rispetto alle cifre incassate negli ultimi sette anni. Mentre subiranno un piccolo taglio rispetto agli aumenti previsti dalla legge che sarebbe tornata in vigore l’anno prossimo se non ci fossero stati interventi. Con un’eccezione: chi prende tra i 1.539 e i 2.052 euro lordi avrà comunque un mini ...

Da “Fiano-Hulk” a “Juncker che brinda” - il discorso di Meloni contro la manovra : “Taglio pensioni? Esproprio proletario” : “Fratelli d’Italia ha votato contro la manovra del governo perché ricalca drammaticamente le politiche portate avanti negli anni scorsi dalla sinistra e da Renzi. Aumentano le tasse, aumenta il debito, aumenta la spesa pubblica e FdI non ci sta. Gli italiani lo scorso 4 marzo hanno votato in massa per mandare a casa Renzi: ora non si meritano un’altra manovra scritta da Renzi“. Lo ha detto il presidente di Fratelli ...

Da “Fiano-Hulk” a “Juncker che brinda” - il discorso di Meloni contro la Manovra : “Taglio pensioni? Esproprio proletario” : “Fratelli d’Italia ha votato contro la Manovra del governo perché ricalca drammaticamente le politiche portate avanti negli anni scorsi dalla sinistra e da Renzi. Aumentano le tasse, aumenta il debito, aumenta la spesa pubblica e FdI non ci sta. Gli italiani lo scorso 4 marzo hanno votato in massa per mandare a casa Renzi: ora non si meritano un’altra Manovra scritta da Renzi“. Lo ha detto il presidente di Fratelli ...

Pensioni - Tagli per gli assegni sopra 1.500 euro netti al mese : Ha ragione o torto il governo nel minimizzare l'effetto del tagli alla rivalutazione delle Pensioni in essere, deciso a partire dal 2019? In realtà è vero che gli effetti di questa...

Pensioni - Trano (M5S) pubblica il nuovo schema di assegni e Tagli con la sua 'verità' : Quello delle Pensioni è un argomento che nelle fila del Movimento Cinque Stelle è sempre stato molto considerato. Il superamento della legge Fornero con l'introduzione di Quota 100 ne è stato un esempio tangibile. Negli ultimi giorni, però, non sono mancati gli attacchi relativi alle strategie sui pensionati, basti pensare che solo poche ore fa Maria Elena Boschi ha attaccato duramente il premier Conte, invitandolo a sciacquarsi la bocca prima ...