Reddito di cittadinanza | ecco i requisiti per chiederlo | Scheda | l' assegno varia in base

Il Reddito di cittadinanza prende forma : le cose da sapere sulla misura più attesa : Un reddito annuo inferiore a 6.000 euro se si vive da soli o a 12.600 euro a fronte di una coppia con quattro figli minori: per il reddito di cittadinanza non si guarderà solo all'Isee, come per il Rei, ma anche al reddito familiare con una soglia incrementata a 9.630 euro annui (per il single, crescente al crescere dei componenti della famiglia) se si è in affitto.Come ricorda il Fatto Quotidianol'abitazione di residenza del ...

Reddito di cittadinanza - Gasparri : 'Andrà anche agli immigrati - altro che pacchia finita' : L'ex ministro delle comunicazioni, il senatore forzista Maurizio Gasparri, ha espresso il proprio punto di vista e le proprie perplessità non solo sull’attuazione del cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle (il Reddito di cittadinanza), ma anche sulla composizione della platea che andrà a beneficiarne. Gasparri: 'Il Reddito di cittadinanza andrà a più di 300mila immigrati' A detta dell'ex missino e dell'ex esponente di Alleanza Nazionale, ...

Lega e Movimento 5 stelle divisi sul Reddito di cittadinanza esteso anche agli immigrati regolari. Di Maio fa la conta : Matteo Salvini si è sempre dichiarato contrario ad allargare il reddito agli stranieri. Ad aprile le prime lettere, l'assegno medio sarà di 498 euro a persona -

Reddito di cittadinanza - ecco a chi spetta e a quanto ammonta l'assegno : Un Reddito annuo inferiore a 6mila euro se si vive da soli o a 12.600 euro a fronte di una coppia con quattro figli minori: il Reddito di cittadinanza non si guarderà solo all'Isee, come per l'attuale ...

Reddito di cittadinanza - probabile partenza ad aprile 2019 : le ipotesi in campo : La misura che introduce il Reddito di cittadinanza, dopo molte polemiche, dovrebbe diventare realtà in qualche mese grazie ai decreti attuativi. L’integrazione economica dovrebbe partire dal mese di aprile 2019 e garantire un sostegno economico ai cittadini e ai nuclei familiari in difficoltà. Vediamo come dovrebbe funzionare e quali sarebbero i requisiti per ottenerlo. Come funzionerà il Reddito di cittadinanza? Secondo l'ISTAT, chi in Italia ...

Niente Reddito di cittadinanza per chi lascia il lavoro e i finti divorziati : i paletti : Continua ad alimentare polemiche e discussioni l'ormai tanto famoso argomento legato al Reddito di cittadinanza che, a breve, dovrebbe prendere il via e trovare finalmente applicazione. Dopo tante parole e un grande lavoro fatto dal nuovo governo per realizzare quello che è stato il provvedimento 'bandiera', infatti, tra marzo e aprile dovrebbe esserci l'introduzione definitiva dello strumento che permetterà ad alcune determinate categorie di ...

Il Reddito di cittadinanza esteso agli immigrati rischia di innescare una nuova polemica fra Lega e M5s : Secondo le ultime bozze il provvedimento sarà destinato anche agli stranieri residenti regolarmente in italia almeno da cinque anni. Salvini si era sempre detto contrario. Fi e Fdl attaccano: ...

Reddito cittadinanza per 1milione 375mila famiglie. Numeri e paletti del provvedimento : la video-scheda : Stanno circolando le bozze del decreto che il Consiglio dei ministri dovrebbe approvare entro il 15 gennaio. Ci sarà una salvaguardia solo per i disoccupati con figli minori o disabili. Come compensazione per le spese sostenute si continuerà a ricevere il beneficio per tre mesi dopo l’inizio del nuovo impiego. La platea sarà di 1,4 milioni di famiglie, comprese quelle degli stranieri residenti in Italia da almeno 5 anni. Contributi alle ...

Reddito cittadinanza va anche agli stranieri. Gasparri : smentite le bugie del governo : "Ringrazio l'AGI per l'attenzione alle mie valutazioni sul Reddito di cittadinanza. Il fact-checking conferma che avevo ragione nello smentire le bugie del governo, che escludeva l'estensione agli stranieri dell'erogazione. A prescindere dalle bozze che circolano, sono note le sentenze che estesero a stranieri residenti in Italia da alcuni anni il bonus bebe'". Lo afferma il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, che aggiunge: "Quindi ...

Reddito di cittadinanza - terza offerta di lavoro senza limiti territoriali : sarà “congrua” anche se bisogna trasferirsi : I beneficiari del Reddito di cittadinanza potranno rifiutare la prima offerta di lavoro del centro per l’impiego o dell’agenzia a cui si iscrivono se il posto dista più di 100 chilometri da casa. E anche la seconda, se la distanza da percorrere supera i 250 chilometri. A partire dalla terza offerta e dopo un anno di fruizione del Reddito, invece, bisognerà essere disponibili a spostarsi in qualsiasi zona d’Italia. Saranno ...

Mara Carfagna : “Più tasse per finanziare il Reddito di cittadinanza e quota 100” : Mara Carfagna duro attacco al governo gialloverde, gli italiani pagheranno più tasse per colpa del reddito e di quota100 “Gli italiani oggi pagano più tasse per finanziare quota100 e reddito di cittadinanza, ma ancora non sanno chi e a quali condizioni potrà usufruire dell’uno e dell’altro. I responsabili di questa brillante operazione invece di chiedere scusa pontificano dalle piste da sci e aprono la campagna per le Europee. ...

Dimissioni - divorzio e giovani : tutti i requisiti per il Reddito di cittadinanza : Archiviata la manovra e stanziati i fondi, prende forma il reddito di cittadinanza del M5S. Ed emergono soprattutto i 'paletti' e le norme anti furbetti che restringono di fatto la platea di chi può ...

Di Maio : 'Stiamo bloccando le pensioni d'oro' - Reddito cittadinanza da marzo : Le pensioni sono un argomento che generà sempre molta discussione, in particolare in questo momento il taglio delle pensioni d'oro promesso da Di Maio è un argomento cladissimo, ma anche blocco delle pensioni dei comuni cittadini per gli assegni oltre i 1500 euro al mese. La manovra ha costi che richiedono coperture finanziarie ingenti: basti pensare che il solo reddito di cittadinanza avrà un costo di circa 20 miliardi di euro per il triennio ...

Niente Reddito di cittadinanza a chi lascia il lavoro e ai finti divorziati : Il Reddito di cittadinanza avrà dei ?filtri? anti-furbetti. È una delle novità contenute nella bozza della misura bandiera del Movimento Cinque Stelle. Il primo di...