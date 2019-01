Lega calcio | Prima coppa internazionale a cui assisteranno anche le donne

Supercoppa a Gedda - la Lega calcio : "Donne allo stadio senza accompagnatori" : Dopo la notizia che ha causato grande indignazione, secondo cui le donne potranno assistere alla Supercoppa Italiana Juventus-Milan in settori separati dagli uomini, è sceso in campo il presidente della Lega Calcio Micciché: "Il sistema Calcio non può fare scelte che non rispettino il sistema Paese. Le donne potranno entrare da sole senza nessun accompagnatore uomo: questo sarà il primo evento internazionale a cui potranno assistere dal vivo".

Supercoppa in Arabia - di fronte a 21 milioni la Lega calcio chiude un occhio sui diritti : Il silenzio sulle violazioni dei diritti umani non si compra ad alcun prezzo, dicono coloro che s’impegnano ogni giorno a difenderli. Per l’impresa del Calcio, un prezzo invece c’è: sette milioni di euro, la somma che l’Arabia Saudita verserà nelle casse della Lega Calcio per poter ospitare tra pochi giorni, il 16 gennaio, nella città di Gedda la Supercoppa italiana tra Juventus e Milan. Lo stesso accadrà altre due volte ...

Supercoppa italiana - la Lega calcio risponde alle polemiche : “ci siamo adeguati alle politiche dell’Italia intera” : Il presidente della Lega calcio di Serie A, Gaetano Miccichè, ha risposto alle critiche per la disputa della Supercoppa italiana a Gedda “Il calcio fa parte del sistema culturale ed economico italiano e non può avere logiche, soprattutto nelle relazioni internazionali, diverse da quelle del Paese a cui appartiene. L’Arabia Saudita è il maggior partner commerciale italiano nell’area mediorientale grazie a decine di ...

**Calcio : Legale - Piovella aiutò Belardinelli a salire su auto - gli disse di star bene** : Milano, 2 gen. (AdnKronos) - Marco Piovella, sentito oggi dal gip Guido Salvini per l'interrogatorio di garanzia a seguito dell'arresto per gli scontri avvenuti a Milano lo scorso 26 dicembre prima della partita Inter-Napoli, non avrebbe realizzato subito che la persona investita negli scontri fosse

**Calcio : Legale - Piovella passò Natale con Belardinelli - ora si sente in colpa** : Milano, 2 gen. (AdnKronos) - Marco Piovella, capo della curva nerazzurra arrestato lo scorso 31 dicembre e sentito oggi dal gip Guido Salvini per l'interrogatorio di garanzia, trascorse il Natale assieme a Daniele Belardinelli, l'ultrà rimasto ucciso negli scontri avvenuti a Milano lo scorso 26 dice

Calcio : Legale capo ultrà - ha ammesso presenza a raid ma non organizzazione : Milano, 29 dic. (AdnKronos) - Il capo ultrà dell'Inter indicato da uno degli arrestati come presunto organizzatore del raid contro i tifosi napoletani ha ammesso di aver preso parte agli scontri, non di esserne l'organizzatore. Lo ha detto all'Adnkronos Mirko Perlino, il legale del giovane. Dopo ave

Violenza e razzismo - calcio ilLegale e politica impotente. 'A 12 anni dalla morte di mio marito non è cambiato nulla' : Nelle parole della vedova Raciti il calcio che riscopre problemi irrisolti. Che fanno più paura perché insistono su un clima nel paese già surriscaldato dalla politica

PelLegatti salva il Milan : Il dio del calcio non ci aiuta - : L'umore dei tifosi del Milan è sottoterra, quello di Gattuso e dei dirigenti lo stesso ma se prevale la tendenza a criticare e sparare a zero sulle scelte tecniche, sulla forma scadente di Higuain, ...

Genoa - Piatek ‘contro’ la Lega calcio : l’attaccante non ci sta : Genoa sempre più convincente, l’arrivo in panchina di Cesare Prandelli ha permesso il cambio di passo al club rossoblu ma soprattutto l’attaccante Piatek è tornato a livelli altissimi. Stagione incredibile per il polacco che si conferma sempre di più capocannoniere del campionato, nella giornata un altro gol messo a segno o… forse due. Dubbi sulla rete del vantaggio, la Lega Calcio ha assegnato l’autogol di Toloi ma ...

Calcio le designazioni della sezione Aia Enna; Rutella arbitra la Juventus U23 di Lega Pro : A 👤 AR1 Francesco Campione Città di Bisacquino Piana Sport 🏆 C5 Serie C2 Gir. A L'immagine può contenere: 1 persona, testo

Lega Serie A : prorogata chiusura calciomercato al 31 gennaio : DE SIERVO E' IL NUOVO AD Luigi De Siervo è il nuovo amministratore deLegato dopo aver battuto Matteo Mammì, ex responsabile acquisizioni e produzione dell'area sport di Sky. Il manager dal 2016 ...

Calciomercato invernale 2019 - cambiano le date : decisione a sorpresa della Lega di Serie A : La Lega ha deciso di cambiare la data di chiusura del Calciomercato invernale 2019, cioè la prossima finestra di trasferimenti A poche ore dal Calciomercato invernale 2019, cambia la data di chiusura. Il fatidico gong non sarà più il 18 gennaio, ma verrà prolungata fino al 31. Una decisione a sorpresa, arrivata nel corso dell’Assemblea avvenuta oggi a Milano, dove i presidenti hanno convenuto di allungare la sessione, accorciata per ...

Lega Serie A - prorogata al 31 gennaio la chiusura del calciomercato. De Siervo nuovo ad : La Lega calcio ha prorogato la chiusura del calciomercato al 31 gennaio anzichè al 18 come previsto in precedenza. Luigi De Siervo è il nuovo amministratore della Lega Serie A, eletto con 15 voti, uno ...