Juve | accordo per Trincao

Juventus-Milan - Boldrini e Salvini d'accordo : "Non si barattino i diritti delle donne" - "Una schifezza" : L'indignazione dei politici italiani per la disposizione dei posti per la finale di Supercoppa italiana in Arabia Saudita è tale che addirittura personalità storicamente agli antipodi si trovano a pensare la stessa cosa. Protagonisti, in questo caso, Laura Boldrini e Matteo Salvini, schierati - attraverso i social - dalla parte delle donne, che non potranno vedere la partita tra Juventus e Milan se non accompagnate da un uomo."Che ...

Juventus-Adidas ancora insieme : accordo da 408 milioni di euro : Juventus e Adidas hanno confermato il rinnovo fino alla stagione 2026-2027. Il brand a tre strisce vestirà la prima squadra e tutte le compagini giovanili.La Juventus raggiunge un altro primato: è diventato il primo club italiano a superare la soglia dei cinquanta milioni annui per i proventi derivati da sponsor tecnico.Nella giornata di ieri il club bianconero ha annunciato il rinnovo della partnership con Adidas fino al 30 giugno 2027, per ...

Calciomercato Juventus - accordo raggiunto per il rinnovo di Alex Sandro : La Juventus blinda Alex Sandro . È fatta per il rinnovo di contratto del laterale brasiliano, che firmerà fino al 2023. L'attuale contratto dell'ex giocatore del Porto era in scadenza nel 2020 e verrà ...

Juventus-Inter : accordo tra i club per il prezzo del settore ospiti : Buone notizie per i tifosi di Inter e Juventus e in particolare per quelli bianconeri, protagonisti soltanto pochi giorni fa di una grande protesta contro i prezzi dei biglietti del settore ospiti per ...

Juventus - ufficiale l’uscita di Marotta : pronto l’accordo con l’Inter : La Juventus ha annunciato in un comunicato ufficiale la risoluzione dei rapporti di lavoro di Giuseppe Marotta e Aldo Mazzia. “Juventus Football Club S.p.A. -si legge nella nota – comunica che sono stati sciolti i rapporti di lavoro dirigenziale con il signor Giuseppe Marotta, con il riconoscimento al medesimo dell`indennità sostitutiva di preavviso che ammonta […] L'articolo Juventus, ufficiale l’uscita di Marotta: ...