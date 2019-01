Il caso della Supercoppa tra Milan e Juve a Gedda e delle donne allo stadio : Articolo aggiornato alle ore 17,00 del 3 gennaio 2019. Manca poco più di una settimana al calcio d’inizio della Supercoppa italiana tra Juventus e Milan allo stadio King Abdullah Sports City di Jeddah, in Arabia Saudita. E le polemiche sono già divampate a seguito di un particolare, per nulla piccolo in verità, presente all’interno del comunicato stampa pubblicato dalla Lega Serie A sulla vendita dei biglietti. ...

Incidente di Sauze - quattro indagati per la morte della bambina sulla pista da sci : già coinvolti in caso identico : Sono gli stessi finiti in un'inchiesta per la morte di un ingegnere di 31 anni il 20 gennaio dell'anno scorso sull'altro versante della pista. Sotto accusa l'uso delle barriere frangivento senza imbottitura

Scoppia il caso decreto sicurezza : Orlando non lo applica a Palermo. Salvini : 'si occupi della sua città' : Il sindaco intende salvaguardare i migranti che alla scadenza del permesso per ragioni umanitarie si troverebbero in una situazione di clandestinità. Altri si apprestano a seguirlo. Il ministro dell'...

Influeza - Rezza (Iss) sulla morte della giornalista Usa : “Un caso eccezionale” : “Non abbiamo tutti gli elementi necessari per valutare il caso della morte della giovane giornalista statunitense, Bre Payton. Non sappiamo se avesse fattori di rischio, per esempio. Ma la morte di una giovane di 26 anni, nel caso di una persona sana, per complicanze in un’influenza da H1N1 è sicuramente un evento eccezionale e raro” . Lo spiega all’Adnkronos Salute Gianni Rezza, direttore del Dipartimento di malattie ...

caso Ferrero – Buone notizie per il presidente della Sampdoria : la decisione del tribunale : Caso Ferrero: il tribunale del Riesame di Roma ha disposto il dissequestro dei beni del presidente della Sampdoria Il tribunale del Riesame di Roma ha disposto il dissequestro dei beni del presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, annullando parzialmente il provvedimento emesso dal gip il 28 novembre relativo a beni per circa 2,6 milioni di euro del patron blucerchiato. (Spr/AdnKronos) L'articolo Caso Ferrero – Buone notizie ...

Il licenziamento dopo il cesto di Natale - il caso della Hps di Marnate : C’è chi è stato dipendente della Hammond Power Solutions per 24 ore appena. La lettera di assunzione il 17 dicembre quella di licenziamento il 18 insieme al cesto di Natale secondo quanto riporta il quotidiano Il Giorno per spiegare quanto sia stato un fulmine a ciel sereno l’annuncio della chiusura della sede di Marnate, in provincia di Varese, dell’azienda, a pochi giorni dal Natale. Sono quaranta i dipendenti della Hammond, che ha nome ...

caso Nainggolan - tensione altissima all’Inter : la denuncia della moglie : Sono ore caldissime in casa Inter, tiene banco il Caso Nainggolan. In particolar modo nelle ultime ore il provvedimento del club nerazzurro in seguito al ritardo in allenamento poi i presunti audio con il belga che si è sbilanciato sulla volontà di tornare alla Roma e dell’ambiente difficile a Milano. La tensione è altissima, nelle ultime ore sono arrivate minacce nei confronti della moglie di Nainggolan. “Permettetemi di dire ...

Inter - la verità sul caso Nainggolan comincia a venire a galla : ecco il reale motivo della sospensione! : Il centrocampista belga pare abbia pagato non solo per i ritardi agli allenamenti, ma anche per un altro motivo Il caso Nainggolan continua a far discutere in casa Inter, il centrocampista belga è stato infatti sospeso momentaneamente e per questo motivo non prenderà parte al match con il Napoli. Spada/LaPresse Secondo quanto emerso nelle scorse ore, il motivo della sanzione riguarda i numerosi ritardi dell’ex Roma agli allenamenti, ...

Le notizie del giorno – Le rivelazione shock della mamma di Astori ed il caso Nainggolan : Le notizie del giorno – Sono passati ormai più di 8 mesi dalla morte di Davide Astori, una notizia che ha sconvolto il mondo del calcio, la Fiorentina ha attraverso un momento difficilissimo ma ha anche avuto la forza di reagire. Nel frattempo arrivano rivelazioni shock da parte di mamma Anna, intervistata dal ‘Corriere della Sera’, rivelazioni sul giorno della morte del figlio: “io e mio marito dovevamo andare alla messa e poi a ...

Truffa - 14 indagati a Milano : anche il manager del caso fondi della Lega : Il manager bergamasca citato nell’inchiesta sui fondi della Lega è coinvolgo in un’indagine per Truffa e autoriciclaggio. Tra le 14 persone coinvolte nell’inchiesta della procura di Milano sulla Sofia sgr, sottoposta a commissariamento dalla Banca d’Italia e oggi in liquidazione, c’è anche Angelo Lazzari, il cui nome è comparso sullo sfondo delle varie indagini sui 49 milioni della Lega. L’inchiesta sulla Sofia sgr ...

L'abito della principessa diventa caso : ANSA, - BANGKOK, 19 DIC - Un influencer thailandese che aveva criticato L'abito indossato dalla concorrente del suo paese a Miss Universo rischia di finire in tribunale. Un politico e businessman ...

Brexit - il piano di emergenza della Ue in caso di «no deal» : In mancanza di un voto favorevole da parte di Westminster, tre i settori su cui l'esecutivo comunitario si vuole particolarmente attento: il mondo finanziario, i diritti dei cittadini e il trasporto. ...

'caso Italia' sul tavolo dei commissari Ue domani : per un rinvio della procedura - le 'colombe' dovranno convincere i 'falchi' : Fino a ieri la Commissione europea non doveva nemmeno trattare il caso della manovra economica italiana nella riunione di domani, l'ultima prima della pausa natalizia. E invece oggi, colpo di scena: l'argomento sarà trattato eccome. A Bruxelles resta ancora molto accreditata l'ipotesi di un rinvio della scelta finale sulla procedura di infrazione: non prima del nuovo anno. Ma il collegio dei commissari di domani si annuncia come una ...