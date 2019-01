Calcio | una partita di serie D in diretta video su Repubblica it

Calciomercato Roma - De Paul seguito con attenzione : Monchi che potrebbe inserire una contropartita : Se Perotti ha le valigie in mano in vista di un probabile addio, in entrata secondo il Corriere dello sport potrebbe esserci il nome di Rodrigo De Paul , esterno dell'Udinese che tanto bene sta ...

CalcioMERCATO NAPOLI/ Ultime notizie. L'Atalanta chiede per Ounas ma gli azzurri dicono no : pedina importante : CALCIOMERCATO NAPOLI, Ultime notizie 2 gennaio. L'Atalanta si fa avanti per Adam Ounas ma per il club azzurro il giocatore non è sul mercato.

Su Dazn il Calcio non va in vacanza : almeno una partita al giorno live in streaming : Nonostante Serie A e Serie B siano ferme per la pausa invernale, Dazn trasmetterà almeno una partita al giorno fino al 10 gennaio. L'articolo Su Dazn il calcio non va in vacanza: almeno una partita al giorno live in streaming è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato Torino - prende piede una “vecchia” pista granata : Calciomercato Torino, il club granata alla ricerca di calciatori che possano aumentare il tasso tecnico della rosa di mister Mazzarri Calciomercato Torino, i granata si stanno mettendo in moto per rafforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione che potrebbe essere importante in chiave Europa. Nelle ultime ore, secondo La Stampa, sarebbero ripresi i contatti con la Roma per Diego Perotti, calciatore che piace da tempo alla ...

Calcio - Roberto Mancini : “Sta nascendo una grande squadra - siamo sulle tracce della Nazionale del 1990” : Stiamo vivendo i primi giorni del 2019, un anno che, calcisticamente parlando, non ci regalerà nè Europei, nè Mondiali nè, tantomeno, una Confederations Cup. In poche parole, quindi, la Nazionale italiana vivrà 12 mesi intensi a livello di qualificazioni per Euro2020 ma, soprattutto, un lungo periodo da sfruttare per crescere, dopo il disastro della non qualificazione a Russia2018. Tempo, quindi, di fare il punto della situazione con il nostro ...

Calciomercato Roma - i possibili acquisti e cessioni di gennaio. Si cerca una punta per completare la rimonta Champions : Stanno per riaprire i battenti del Calciomercato: tra le formazioni che certamente vorranno provare a rinforzarsi c’è la Roma, chiamata alla rimonta per inseguire il quarto posto che vorrebbe dire Champions League a fine stagione. Al momento i giallorossi sono sesti in classifica con 30 punti, a due sole lunghezze dalla Lazio. Inoltre c’è l’Europa, dove la Roma affronterà il Porto agli ottavi. Il ds Monchi si sarebbe portato ...

CalcioMERCATO JUVENTUS/ Ultime notizie. Isco - si ritira una pretendente : affare più semplice? - 1 gennaio - : CALCIOMERCATO JUVENTUS, Ultime notizie live 1 gennaio: il Chelsea si ritira dalla corsa a Isco. Senza i Blues sarà un affare più semplice?.

Calciomercato Genoa - spunta una pazza idea dal Chelsea : rinforzi per Prandelli! : Calciomercato Genoa, il presidente del Grifone Preziosi sta tentando di mettere a segno un grande colpo per la sessione invernale Calciomercato Genoa – Emerson Palmieri è finito nel mirino del Genoa per quanto concerne la sessione di gennaio di Calciomercato. Il calciatore del Chelsea non sta trovando spazio con Sarri, chiuso da un grande Marcos Alonso. Dunque potrebbe cercare di giocare maggiormente altrove ed il Genoa sta provando ...

Calciomercato Juventus - gennaio : spunta una cessione a sorpresa : Calciomercato Juventus- La Juventus si prepara alla prossima e imminente sessione di mercato invernale. Salvo clamorosi colpi di scena, non ci sarà nessun movimento in entrata, tutto però potrebbe dipendere da Benatia e dalla sua decisione in vista del prossimo futuro. Il difensore marocchino starebbe valutando la possibilità di cambiare aria fin da subito in […] L'articolo Calciomercato Juventus, gennaio: spunta una cessione a sorpresa ...

San Siro rimosso - il MaloCalcio ha molti tifosi : i buu a Koulibaly una vergogna : Malocalcio come mala sanità, mala politica, mala finanza … Il Malocalcio ha molti tifosi, ad esempio tutti quelli, siano essi giocatori, allenatori, dirigenti, commissari, arbitri, ...

Sampdoria - Ferrero : 'Var? Ma è cinema o una partita di Calcio?' : Quindi? 'Arbitrare è uno dei mestieri più difficili al mondo, ma ho l'impressione che abbiamo perso la naturalezza dello sport'.

Vittorio Feltri - una tristissima verità su Calcio e ultras : 'Cosa serve per evitare altre morti stupide' : Non lo scopriamo noi che il calcio è lo sport più divisivo, non solo in Italia bensì in tutto il mondo. Genera sentimenti di odio profondo e accende le violenze peggiori. Non sempre, per fortuna, però spesso. L' ultimo caso eclatante è avvenuto mercoledì prima della partita Inter-Napoli: un ...

Sporting San Cesareo (Calcio) - il gol più bello : adottata a distanza una bimba dello Sri Lanka : Roma – Lo Sporting San Cesareo, sin dal momento della fondazione, è stato sempre molto attento alle tematiche sociali. Nel corso del tempo il club ha intrapreso diverse campagne sociali, su tutte quella denominata “Diamo un calcio al bullismo” che ha avuto anche un’importante eco a livello regionale e non solo. Sotto le festività natalizie lo Sporting San Cesareo ha messo in piedi un’altra bellissima iniziativa come racconta Stefano Roma, ...

Ssd Roma VIII (Calcio) - il ds Fagotti sulle giovanili : «Bene la Juniores - sfortunati gli Allievi» : Roma – La Roma VIII sta provando a crescere e a strutturarsi. Non soltanto con una prima squadra che l’anno scorso vinse sul campo il campionato di Prima categoria (con il salto in Promozione negatole per i noti fatti) e che quest’anno può essere ancora tra le protagoniste, ma anche un settore giovanile che comincia a crescere. Dopo lo “start-up” della scorsa stagione con l’allestimento di una squadra Juniores provinciale, la Roma VIII ha ...