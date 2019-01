A dettare legge ora è la Vigilanza Ue | ma Malacalza può votare in assemblea

Sci alpino - Pagelle Slalom Saalbach 2019 : Hirscher torna a dettare legge - Meillard sorprende - Moelgg si difende : Oggi si è disputato lo Slalom maschile di Saalbach, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Sulle nevi austriache si è imposto Marcel Hirscher davanti a Meillard e Kristoffersen. Di seguito le Pagelle degli atleti che si sono maggiormente messi in luce e degli italiani in gara. MARCEL Hirscher: 10. L’alieno è tornato, il fenomeno indiscusso dello sci mondiale si è ripreso prontamente dopo l’inattesa delusione del ...