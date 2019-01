Opzione Donna confermata | ma solo per un anno

Pensioni anticipate quota 100 - uscita Opzione Donna e importo assegni : le misure del 2019 : Debutteranno nel 2019 le nuove Pensioni anticipate a quota 100 con uscita dei lavoratori a partire dai 62 anni di età. Tuttavia, la riforma delle Pensioni del Governo Lega-Movimento 5 Stelle, oltre alla quota 100, segnerà il ritorno delle uscite delle lavoratrici con opzione donna, ma anche il taglio delle Pensioni d'oro. Inoltre è prevista la Flat tax per i pensionati che tornino a vivere in Italia, anche se dalla legge di Bilancio del 2019 ...

Maxidecreto all'inizio di gennaio : Opzione Donna e ape sociale dovrebbero essere prorogate : I lavoratori sono in attesa di vedere se quanto promesso dal governo sarà mantenuto. In particolare modo facciamo riferimento a quota 100, la possibilità di uscire dal mondo del lavoro con almeno 62 anni d’età e 38 anni di contributi versati, ad opzione donna, la possibilità per le lavoratrici di essere collocate a riposo e all’ape sociale possono uscire dal mondo del lavoro a 63 anni d’età e a determinate condizioni. Durigon, vicina la data del ...

Pensione Opzione Donna 2019 - il decreto subirà un ritardo - le ultime novità : Resta inalterata la nostra convinzione che la solidarietà femminile sia una delle poche risorse su cui contare per sopravvivere ad un mondo fin troppo ostile, tanto nel lavoro quanto nella vita di ...

Le misure previdenziali del governo : quota 100 - Opzione Donna - ma anche Ape e anticipate : Per andare in pensione nel 2019 le possibilità aumenteranno grazie all’entrata in vigore di quota 100 e opzione donna. Si tratta delle tanto discusse misure che il governo Conte ha ormai varato per entrare in vigore l’anno venturo. Due misure che secondo l’esecutivo, dovrebbero consentire a molti lavoratori di lasciare il lavoro anticipatamente rispetto alla legge attuale, quella della riforma Fornero. In effetti le due misure prevedono età ...

Pensioni - da «quota 100» a Opzione Donna - dai precoci all’Ape sociale : 12 vie di uscita dal lavoro nel 2019 : Si delinea il quadro delle future Pensioni targate Lega-Movimento Cinque Stelle. Da un lato la Manovra stanzia i fondi per quota 100, introduce un taglio alle Pensioni d’oro dai 100mila euro lordi annui in su, modifica i sette scaglioni di rivalutazione (con un recupero pieno fino a 1.522 euro), con una flat tax al 7% per i pensionati esteri che si trasferiscono al Sud. Dall’altro, tra il 10 e i 12 gennaio, dovrebbe ...

Pensione anticipata - quota 100 e Opzione Donna : le modalità di uscita nel 2019 : Tante le novità sulla riforma delle pensioni, dalle uscite anticipate alla quota 100, dalla proroga dell'opzione donna all'Ape social, alla Pensione di cittadinanza, previste dalla Manovra economica del Governo Conte per andare in Pensione nel corso del 2019. Alcuni istituti pensionistici sono stati confermati (come nel caso dell'anticipo pensionistico Ape social, ma anche della proroga dell'opzione donna), altri hanno rettificato l'andamento ...

Pensioni - da quota 100 all'Opzione Donna tutte le novità per lasciare il lavoro nel 2019 : ROMA - Molte novità previdenziali attendono gli italiani nel 2019. Alcune sono state incluse nella manovra appena approvata in Senato , ora attesa alla Camera per il via libera definitivo . Altre ...

Pensioni «Opzione donna» : proroga in arrivo - chi potrà beneficiarne. Lega : tasse al 7% per i pensionati esteri che scelgono il Sud : Il 2019 si preannuncia come un anno di “sperimentazione” sul fronte delle Pensioni. Da un lato l’avvio del triennio di quota 100. Dall’altro la prosecuzione di opzione donna, un particolare sistema che permette alle lavoratrici di ottenere la pensione di anzianità con requisiti anagrafici più favorevoli rispetto a quelli in vigore. In più, un emendamento della Lega propone tasse ridotte al 7% per 5 anni ai ...

Pensioni e Manovra 2019 : confermati Ape Social - Q41 e Opzione donna : La nuova riforma delle Pensioni ha visto i riflettori della cronaca concentrarsi in particolar modo sulle nuove uscite anticipate tramite la quota 100, ma vi sono altri meccanismi di tutela che interessano platee maggiormente ristrette e sulle quali sono ancora in molti a contare. È il caso di misure come l'APE Sociale e la quota 41 attualmente in corso, oppure la proroga dei pensionamenti anticipati tramite l'opzione donna. Nelle ultime ore ...

Pensioni : 'Opzione Donna in campo' rassicura Durigon : Opzione Donna e la proroga al 2019 non sarebbe in discussione, stando alle ultime dichiarazioni di Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro e deputato della Lega Nord di Matteo Salvini. Le parole dell'ex sindacalista sono arrivate a margine della presentazione del Rendiconto sociale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), come riporta il quotidiano romano Il Messaggero. Durigon si conferma come uomo chiave del dossier ...

Pensioni : Opzione Donna - la proroga potrebbe essere di un solo anno : Il pacchetto delle Pensioni voluto dal Governo è praticamente pronto. Diverse testate giornalistiche che seguono da tempo il dossier previdenziale hanno fatto nelle ultime ore un riepilogo su quanto l'esecutivo guidato dal premier Giuseppe Conte avrebbe stabilito. Riguardo a Opzione Donna, la proroga potrebbe essere di un solo anno. Ciò significa che la misura sperimentale per le donne sarà valida fino al prossimo 31 dicembre 2019 e avrà bisogno ...

Quota 100 con paletti - proroga Ape sociale e Opzione Donna nonostante in veti dell'UE : La manovra finanziaria italiana, quella del governo Conte e dei due Vice Premier Salvini e Di Maio, alla UE non è piaciuta. Necessario intervenire in correzione per evitare sanzioni da parte dell’Europa verso il nostro paese. Correggere la manovra però, non vuol dire per forza di cose fermare o ritoccare in peggio le misure più popolari tra quelle inserite nella legge di Bilancio, da Quota 100 alla pace fiscale ed al reddito di cittadinanza. I ...

Pensioni : Opzione Donna - Cesare Damiano vuole chiarezza dal Governo : Di recente Cesare Damiano è tornato a parlare di Pensioni. L'onorevole del Partito Democratico si è di nuovo soffermato su Opzione Donna, il regime sperimentale pensato per le lavoratrici che hanno raggiunto 35 anni di contributi con un età anagrafica inferiore a 60 anni. La proroga della misura è stata presa in considerazione nell'ultima Legge di Bilancio ma l'ex ministro del Lavoro continua a non fidarsi. Damiano ha abbracciato nel suo ...