Erosione in Toscana | firmati gli accordi per il ripascimento con i Comuni

Toscana - Erosione costiera : interventi sul litorale danneggiato : Diciotto firme: le hanno apposte stamani altrettanti Comuni che si sono impegnati con la Regione Toscana a far eseguire in totale 39 interventi sulla costa Toscana danneggiata dall’eccezionale ondata di maltempo dell’ottobre scorso. “La Regione Toscana – ha detto il presidente Enrico Rossi che, come annunciato una settimana fa, è tornato a Piombino per firmare personalmente l’accordo con tutti i sindaci interessati ...