De Falco contro il M5S | ' Nei miei confronti provvedimento ingiusto | abnorme e illiberale'

Per il M5s il 2019 comincia senza De Falco e altri 3 parlamentari. 'Scelta contro la Costituzione' : 'Una decisione presa per mancanza di cultura democratica': regisce cosi Gregorio De Falco all'espulsione annunciata ieri da Di Maio dal M5s. Insieme all'ex ufficiale della Marina, espulsi anche ...

Controllo antidroga interforze all'Ips Falcone di Palazzolo : Controllo interforze all'Ips Falcone di Palazzolo. L'intervento è in corso e vede coinvolta la Polizia Locale con un pastore belga, i carabinieri di Palazzolo, la Guardia di finanza di Brescia e la ...

Formula E - Felipe Massa contro il… Falco pellegrino : sfida stravagante per il brasiliano nel deserto : Il pilota brasiliano ha sfidato un falco pellegrino nel deserto vicino Ad Diriyah, un confronto voluto dai fan del campionato elettrico Il pilota di Formula E, Felipe Massa, al volante della Gen2 in uno scontro diretto con l’animale più veloce del pianeta. Non è la prima volta che la monoposto 100% elettrica di Formula E si è sfidata con un animale. L’anno scorso, infatti, il campione in carica Jean-Eric Vergne ha corso fianco ...

De Falco contro : "Senza senso no al Global compact" : "Gli Stati di tutto il mondo - sottolinea il senatore M5S - hanno riconosciuto che di fronte a 68,5 milioni di persone costrette a scappare da fame e guerra - tra rifugiati, sfollati interni e ...

Salvini-Falco contro Tria-colomba Le elezioni Ue dividono il governo : La colomba Tria e il falco Salvini. All'indomani della bocciatura della manovra da parte della Commissione europea e in attesa della cena Conte-Juncker di sabato si vanno delineando le posizioni all'interno dell'esecutivo. E, inevitabilmente... Segui su affaritaliani.it

Hockey ghiaccio - Alps League 2018-2019 : vincono Gherdeina contro Milano e Cortina contro Asiago - mentre cadono i Falcons : Si è andata a completare la 16esima giornata di Alps League 2019 di Hockey su ghiaccio (manca solamente il match tra Renon e Wipptal Broncos, che sarà recuperato il 4 dicembre) con quattro sfide, tre delle quali hanno visto all’opera nostre rappresentanti. Vittorie importanti per Gherdeina e Cortina, mentre i Falcons Fassa cadono in casa contro l’EK Eisbären. Nell’ultimo match il Red Bull Hockey Juniors regola l’EC KAC II ...

Dl Sicurezza - Nugnes - De Falco e Fattori escono dall’Aula : “Va contro programma M5s - non basta grigio compito di ratifica” : Dopo le tensioni durante i lavori in Commissione e le richieste di modifica più volte rilanciate e rimaste inascoltate, i senatori M5s Elena Fattori, Paola Nugnes e Gregorio De Falco, critici sul Decreto Sicurezza hanno scelto di uscire dall’Aula, considerata la decisione del governo di mettere la fiducia. “Rinnoviamo la nostra fiducia, continuiamo a sostenere questo governo”, hanno spiegato, decidendo di intervenire in Aula in ...

Ascolti tv - I bastardi di PizzoFalcone 2 ancora vincenti contro il Grande Fratello Vip 2018 : ancora un successo per la serie I bastardi di Pizzofalcone 2, che il 6 novembre in prima serata su Rai1 è stata seguita da 5 milioni 271mila telespettatori, con il 22.56% di share e ha vinto la prima serata. Ascolti tv prime time Su Canale 5 Grande Fratello Vip 3 ha registrato 3 milioni 705mila telespettatori (21.02% di share). Su Rai3 Report, il programma di inchiesta condotto da Sigfrido Ranucci, è stato visto da 1 milione 728mila spettatori ...

Dl Sicurezza - Nugnes (M5S) : “Fiducia? Mi asterrò per non votare contro il decreto” e De Falco : “Non parlo più” : Si concretizza lo spettro della fiducia sul decreto Sicurezza in discussione al Senato. La vicenda scuote il M5S dopo le parole di Stefano Buffagni, rivolte ai pochi Senatori ‘dissidenti’ e condivise da Gianluigi Paragone: “Un voto di segno ostile alla fiducia li metterebbe in una posizione di estraneità alla maggioranza e poi dovrebbero prendere decisioni conseguenti e se invece di votare, come sembra, usciranno ...

Dl sicurezza - De Falco : "Mi cacciano? Nel M5s siamo tutti a termine | Senza fiducia - voto contro" : L'esponente del Movimento ribadisce che "non c'è spazio per professionismi della politica". E sul decreto sicurezza annuncia: "Se non viene votata la fiducia, voterò alcuni emendamenti dell'opposizione"

Decreto sicurezza : De Falco - senza miglioramenti non voto o voto contro : Luigi Di Maio "aveva detto che ci sarebbe stato spazio per dei miglioramenti in Aula. Se ci saranno ben vengano, li valuterò e, forse, lo faranno anche i miei colleghi, fermo restando che questo provvedimento sconta parecchi aspetti problematici". Alla vigilia dell'approdo del Dl sicurezza nell'Aula del Senato, il comandante Gregorio De Falco, oggi senatore M5s, non arretra dalle sue posizioni. senza un ...

Scontro sul dl sicurezza nel M5s - De Falco : "Ci cacciano? Anche Di Maio è a termine" : Inoltre si dovrebbe tenere presente che nel Movimento non c'e' spazio per professionismi della politica. Qualcuno si dovrebbe ricordare che il secondo mandato è il raggiungimento del limite. Dobbiamo ...

