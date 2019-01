Danimarca | almeno sei morti in un incidente ferroviario

Forti venti - grave incidente ferroviario in Danimarca : scontro tra treni - almeno 6 morti : Un incidente ferroviario si è verificato questa mattina sul ponte della Grande Belt, in Danimarca : vi sarebbero almeno 6 morti , lo ha reso noto la polizia. Il ponte che collega le isole di Selandia e Fionia è stato chiuso dopo l’ incidente . Ancora sconosciute le cause del disastro, ma secondo le prime informazioni fornite dei media locali, sembra che alcuni vagoni di un treno merci si siano staccati a causa dei Forti venti colpendo il ...

