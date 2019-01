Coppa nazionale francese | 32^ di finale | I pronostici delle partite

Slittino naturale - i convocati dell’Italia in vista della ripresa della Coppa del Mondo. Nazionale a ranghi completi - chiamati 17 azzurri : Il DT della Nazionale di Slittino naturale Armin Zoeggeler ha convocato ben diciassette azzurri per un allenamento sulla pista di Nova Ponente, che chiuderà l’anno solare 2018: la seduta si terrà infatti dalle 9 alle 12 di domani, lunedì 31 dicembre. Si tratta del primo ritrovo dopo i campionali italiani disputati a Funes. Questo l’elenco completo dei convocati: Stefan Federer, Patrick Pigneter, Florian Clara, Alex Gruber, Florian ...

Alla Culinary World Cup 2018 - La nazionale italiana ha vinto la Coppa del Mondo di Cucina : Alla Culinary World Cup 2018 in Lussemburgo, i cuochi della nazionale azzurra hanno trionfato, ottenendo l'oro nella competizione culinaria più importante del Mondo. Trenta squadre nazionali ed oltre duemila partecipanti, tra singoli chef e squadre regionali, si stanno sfidando in una competizione mondiale che andrà avanti fino a mercoledì prossimo.Intanto la nazionale italiana è già salita sul podio più ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Berlino 2018 : torna Elia Viviani - qualche assenza nella Nazionale italiana : Terza tappa per la Coppa del Mondo di Ciclismo su pista 2018-2019: dopo Saint-Quentin-en-Yvelines e Milton ci si sposta verso la Germania, nel Velodromo di Berlino. Programma che prevedere le gare dal 30 novembre al 2 dicembre: un totale di quindici finali. Si partirà, come di consueto, con gli inseguimenti a squadre che scatteranno già nel pomeriggio di domani nella località teutonica. In casa Italia c’è davvero tanta curiosità nel ...

Slittino - la Nazionale azzurra vola in America : in programma tre gare di Coppa del Mondo : Si parte per Whistler, venti giorni in Nord America per tre gare di Coppa del Mondo Archiviata la tappa inaugurale di Igls con il bel secondo posto di Dominik Fischnaller nel singolo maschile, la Nazionale di Slittino su pista artificiale lascia l’Europa e si trasferisce in America del Nord per oltre tre settimane, da lunedì 26 novembre (quando arriverà a Whistler, in Canada) a martedì 18 dicembre, durante le quali affronterà ben tre ...

Argentina - Icardi e l’aria nuova della Nazionale : “Nuovo ciclo - concentrati per la Coppa America” : Dopo un periodo in cui ha fatto fatica ad entrare nel giro dei convocati, adesso Mauro Icardi si è finalmente preso l’Argentina, candidandosi a riferimento offensivo degli anni a venire. Il risultato deludente agli ultimi Mondiali è stato deludente per l’Albiceleste, così c’era la necessità di rinnovare l’organico: “Molti di noi sono nuovi e sicuramente c’è un’aria nuova in questa Nazionale. Siamo ...

Coppa del mondo Sci : la Nazionale italiana si prepara tra Copper Mountain e Levi Black : Coppa del mondo Sci, slalomisti e gigantisti della Nazionale italiana si stanno preparando all’evento invernale Scia al completo il gruppo femminile di Coppa del mondo della velocità convocato per la trasferta nordamericana. Le piste di Copper Mountain ospitano alle temperature invernali di -25° Federica Brignone, Elena Curtoni, Francesca Marsaglia, Johanna Schnarf, Nadia Fanchini, Elena Fanchini, Nicol Delago e Anna Hofer, ...

Skeleton : nazionale in raduno ad Igls - 16 novembre esordio in Coppa Europa : Nuovo raduno per la nazionale italiana di Skeleton: dopo quello che si è svolto qualche giorno fa in quel di Koenigssee, in Germania, gli azzurri volano in Austria, sul catino di Igls. Restano in cinque gli atleti azzurri convocati dal direttore tecnico Maurizio Oioli per gli allenamenti sul ghiaccio austriaco: Manuel Schwärzer, Alessia Crippa, Sofie Falkensteiner, Valentina Margaglio ed Elena Scarpellini. Da segnalare che proprio in quel di ...