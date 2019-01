: Borse Ue miste, Milano chiude a +0,04% - TelevideoRai101 : Borse Ue miste, Milano chiude a +0,04% - Affaritaliani : Europee miste, per Londra anno peggiore dal 2008 - contribuenti : Le Borse europee aprono miste dopo i rialzi di Wall Street, Milano perde lo 0,5% -

Leeuropee, dopo un avvio in netto calo, recuperano nel finale. Piazza Affari inverte la rotta ela prima seduta del 2019 in territorio positivo. L'indice Ftse Mib, arrivato a sfiorare -2%, segna +0,04% a 18.330 punti. Svetta la Juve (+10%). Bene gli energetici, spinti dalla ripresa del greggio. Contrastati i titoli bancari. Spread Btp-Bund in lieve calo, a 252punti base. Il rendimento giù al 2,69%. Londraa +0,09%, Francoforte +0,20% mentre Parigi perde lo 0,87%.(Di mercoledì 2 gennaio 2019)