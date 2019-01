Beyond Good & Evil 2 | un anno fa Ubisoft prometteva che si sarebbe potuto giocare

Polemiche per Beyond Good & Evil 2 sul single player - le scuse di David Jaffe : Beyond Good & Evil 2 sarà un titolo Always Online. A svelare i primi dettagli è stato David Jaffe, storico creatore del franchise di God of War e di Twisted Metal, che ne ha approfittato per commentare le reazioni negative dei giocatori delusi dalla notizia. Il primo Beyond Good & Evil era stato pubblicato su PlayStation 2 come un gioco single player e i fan del franchise si aspettavano un sequel con la stessa esperienza di gioco. ...

Il creatore di God of War si scusa con i fan dopo una serie di accesi Tweet riguardo Beyond Good & Evil 2 : Recentemente il creatore di Twisted Metal e God of War David Jaffe, ha commentato tramite alcuni post su Twitter il fatto che in molti si sono stupiti (ed arrabbiati) nel sapere che l'attesissimo Beyond Good & Evil 2 richiederà di essere permanentemente online. Come riporta Dualshockers, il primo capitolo della saga uscì su PS2 e di conseguenza erano in molti ad aspettarsi un titolo focalizzato sulla componente per giocatore singolo. Così ...

David Jaffe commenta le critiche mosse contro Beyond Good & EVIL 2 : Molti con BEYOND GOOD & EVIL 2 si aspettavano un titolo in singolo, proprio come il predecessore. All’annuncio dell’Always Online (connessione internet richiesta in modo permanente), c’è chi non ha digerito la notizia, sfogando il proprio disappunto sui social network. David Jaffe (creatore di God of War) è intervenuto rispondendo alle critiche mosse nei confronti del titolo. BEYOND GOOD & EVIL ...

Beyond Good & Evil 2 : presente una modalità single player - ma sarà necessario essere sempre connessi alla rete : Ubisoft ha comunicato che per giocare a Beyond Good & Evil 2 sarà necessario dotarsi di una connessione a internet costante, riporta DSOgaming.Quanto meno il gioco offrirà la possibilità di giocare sia in co-op che in solitaria, il che significa che il titolo presenta anche una modalità di gioco in single player. Sembra sicuramente contro-intuitivo che un titolo con una modalità single player richieda la connessione costante alla rete, ma ...

Beyond Good and Evil 2 richiederà una connessione a internet costante - ma sarà possibile giocare da soli : Per questo, il titolo sarà giocabile solo con una connessione internet per poter vivere il mondo di gioco senza interruzioni, ricevere update costantemente e giocare con gli amici, il che è ...

Tutto il fascino di Beyond Good & Evil 2 in nuovi imperdibili video gameplay : L'annuncio di un nuovo studio interno di Ubisoft al lavoro sul titolo di Michel Ancel e soci non è di certo l'unica novità riguardante Beyond Good & Evil 2 di quest'oggi. Nella serata di ieri c'è stato spazio per una nuova diretta dedicata al progetto, una diretta che ha spinto Ubisoft a condividere diversi video estremamente interessanti che potete trovare poco più in basso.Sono ben tre i video recentemente pubblicati dalla compagnia ...

Ubisoft Blue Byte parteciperà allo sviluppo di Beyond Good and Evil 2 : Nonostante sia stato rivelato per la prima volta circa 18 mesi fa durante l'E3 2017, lo sviluppo di Beyond Good and Evil 2 è ancora nelle primissime fasi.Come segnala Dualshockers, durante uno streaming di Space Monkey, che illustrava i progressi dello sviluppo di Beyond Good and Evil 2, è stato annunciato che un nuovo studio Ubisoft si è unito al team più grande che sta creando il progetto. Ubisoft Blue Byte ha ora raggiunto Ubisoft ...

Beyond Good and Evil 2 si mostra in un nuovo Gameplay : Durante la serata di ieri, Ubisoft ha mostrato in diretta su Twitch un Gameplay inedito di Beyond Good and Evil 2, condividendo con i giocatori dei nuovi dettagli che vi riportiamo di seguito. Nuovi dettagli per Beyond Good and Evil 2 Prima di lasciarvi al Gameplay Trailer vi riportiamo di seguito alcuni nuovi dettagli: Possibilità di personalizzare i personaggi Presente la co-operativa online, la quale permette a 2 giocatori ...

Il gameplay di Beyond Good and Evil 2 sarà mostrato il prossimo mese : Beyond Good and Evil 2 è certamente uno dei titoli più attesi dai giocatori. Da quanto visto fino ad ora sembra una versione più grintosa dell'originale, ma in realtà non abbiamo molti dettagli concreti sul gioco e, per questo, non possiamo davvero sapere con certezza come sarà fino a quando non lo giocheremo davvero, o fino a che non lo vedremo in azione.La buona notizia è che non dovremo aspettare molto. Come segnala Gamingbolt, Guillaume ...

Il Beyond Good and Evil Fest e la demo giocabile di Beyond Good and Evil 2 rinviati al 2019 : All'E3 2018 è stato annunciato l'evento "Beyond Good and Evil Fest" in programmazione per l'autunno 2018, ma a quanto apre le cose non sono ancora pronte e servirà ancora del tempo prima di vedere una demo giocabile del gioco.Come riporta PlayStationliFestyle infatti in occasione del Beyond Good and Evil Fest sarà mostrata una demo giocabile, ma come ha riferito il producer di Beyond Good e Evil 2, Guillaume Brunier, le cose non sono ancora ...

