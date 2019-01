Torino Strada Castello di Mirafiori | pedone ucciso da un pirata della strada

Pirata della strada investe e uccide un pedone a Torino : è caccia all’uomo : L'incidente è avvenuto ieri sera, 31 dicembre, intorno alle 21:15, in strada Castello di Mirafiori, alla periferia meridionale del capoluogo piemontese. La vittima è stata trascinata per una cinquantina di metri.Continua a leggere

Scontri tra tifosi del Torino e del Bologna in Autostrada : tutti identificati gli ultrà : Spintoni e pugni, ancora, questa mattina, tra gruppi di tifosi nell'area Chianti dell'A1, a Firenze. Secondo quanto spiegato dalla polizia a scontrarsi sono stati i supporter del Torino,...

Ultras - scontri tra tifosi del Bologna e del Torino in un’area di servizio della autostrada A1 : Ad appena tre giorni dai fatti di San Siro che hanno portato alla morte dell’Ultras del Varese Daniele Belardinelli, un altro episodio di violenza si è verificato sull’autostrada A1, nell’area di servizio di Chianti Sud. Un pullman che trasportava un gruppo di tifosi del Torino – lo storico gruppo della Curva Maratona dei C.A.S.T – a Roma per la partita contro la Lazio è stato, infatti, oggetto di una sassaiola da alcuni ...

UCCISE LA TRANS VALENTINA NEL 1995 : UMBERTO PRINZI TROVATO MORTO IN STRADA/ Torino - giallo a Moncalieri : UCCISE la TRANS VALENTINA nel 1995: UMBERTO PRINZI TROVATO MORTO in STRADA. Il corpo riverso nella boscaglia sulla collina di Moncalieri , Torino,

A Torino debutta su strada l’auto a guida autonoma : Torino è una delle prime città in Italia ad aver sperimentato l’auto a guida autonoma per le strade del centro. L’occasione è stato il VTM – Vehicle and Transportation Technology Innovation Meetings – la manifestazione dedicata alla mobilità del futuro che si è tenuta in questi giorni nel capoluogo piemontese. Durante il primo breve viaggio sperimentale nel traffico del capoluogo piemontese, l’auto con a bordo il ...

Tamponamento sulla Torino-Savona : autostrada chiusa tra Marene e Carmagnola - traffico in tilt : Incidente sulla Torino-Savona all'altezza di Marene , chilometro 23+8, , in direzione del capoluogo piemontese. L'incidente si è verificato poco prima delle 7. Sarebbero coinvolti due mezzi pesanti e ...

26enne ubriaco si addormenta al volante al casello dell'autostrada Torino-Aosta : Tornava da una serata trascorsa con gli amici, una serata come tante altre, ma accompagnata da troppo alcol. E, una volta in auto per tornare a casa, il sonno gli ha giocato un brutto scherzo, gli occhi che si chiudevano e la testa sempre più pesante. Fino al casello dell'autostrada dove, col motore acceso, si è addormentato davanti alla sbarra del pedaggio. La disavventura è costata una denuncia per guida in stato di ...

Torino - travolge una moto e fugge. I carabinieri di Chieri rintracciano pirata della strada : denunciato : I carabinieri di Chieri hanno denunciato, ieri mattina, un pirata della strada di Poirino, per omissione di soccorso. L’uomo, intorno l’una, a Chieri (Viale Fasano all’altezza della rotonda con via Principe Amedeo), dopo aver omesso una precedenza ha travolto una moto, causando la caduta del motociclista e della sua fidanzata. Quindi è scappato senza fermarsi. Grazie ad alcuni testimoni che ne hanno annotato la targa, l’uomo è stato subito ...

Torino - ha fretta di nascere : la piccola Stella viene al mondo in auto ferma a bordo strada : La piccola di nome Stella è nata nella vettura di famiglia lungo il tragitto verso l'ospedale. “Abbiamo calcolato male i tempi” ha ammesso la neo mamma 35enne . Sia lei che la piccola sono state poi prese in cura da un'ambulanza e portate in ospedale dove i medici hanno accertato che stanno bene.Continua a leggere

No Tav - assolti 20 attivisti per il blocco dell’autostrada Torino-Bardonecchia. Pm chiedeva 67 anni di reclusione in totale : Nel 2013 bloccarono l’autostrada A32 Torino-Bardonecchia durante una manifestazione contro l’Alta velocità Torino-Lione. Per questo, secondo l’accusa, in venti meritavano un totale di 67 anni di reclusione. Il tribunale di Torino li ha invece assolti. Gli attivisti No Tav rispondevano di interruzione di pubblico servizio, danneggiamento e, poiché durante il blocco alcuni copertoni erano stati dati alle fiamme, di incendio. Gli ...

Cadavere ritrovato in un fosso in strada Pellerina a Torino : Un Cadavere è stato trovato in un fossato in strada Pellerina, a Torino. Il corpo dell'uomo, da una prima identificazione si tratterebbe di un anziano, è stato rinvenuto in un fossato alto circa 70 ...

Torino - Mazzarri : "È la strada giusta - così ci sbloccheremo" : Il primo tratto che salta all'occhio è la serenità sul volto di Walter Mazzarri. Le buone prestazioni del suo Toro, apparso in crescita progressiva contro Bologna e Fiorentina sul piano del gioco, ...

Torino - cartello stradale “lager per negri” con immagine di Auschwitz affisso in centro : caccia all’autore : ‘Lager per negri’. Questa la scritta sul cartello stradale apparso questa mattina nel centro di Torino, proprio sotto gli occhi di tutti, in corso Massimo d’Azeglio, all’angolo con via Torino. La frase era accompagnata dall’immagine del cancello del campo di concentramento di Auschwitz. Il segnale è stato subito rimosso e sul fatto indaga la polizia. A diffondere la notizia un residente del quartiere di San Salvario ...