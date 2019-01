Malcontento dentro M5S dopo le espulsioni Nugnes | Uno vale uno? Un sogno

huffingtonpost

(Di martedì 1 gennaio 2019) La "calma" degli espulsi che tirano dritto e ildell'ala ortodossa. Il durissimo intervento dei vertici del Movimento sui senatori Gregorio De Falco e Saverio De Bonis sortisce, innanzitutto, questo duplice effetto. Con un'appendice "rischiosa": l'assottigliamento della maggioranza al Senato dove M5S e Lega ora possono contare su 165 parlamentari più due ex pentastellati (Maurizio Buccarella e Carlo Martelli) e due esponenti del Maie (Riccardo Antonio Merlo e Adriano Cairo).Ma il pericolo, ora, è che su provvedimenti come la legittima difesa, indigesti ad una parte del Movimento, la maggioranza scenda sino al limite di guardia. Anche perché, la scure dei probiviri, arrivata alla fine dell'anno, quando già in passato il M5S ha messo in campo decisioni interne cruciali, come il nuovo Statuto, non è piaciuta ad una parte del Movimento e ha ...