ilfoglio

: @lucatelese E invece tenersi in casa uno che è contro di te su tutto borbotta tutto il giorno e dice peste e corna… - lucatoscoromano : @lucatelese E invece tenersi in casa uno che è contro di te su tutto borbotta tutto il giorno e dice peste e corna… - AA55755410 : @sole24ore Si tratta semplicemente di voler avere esperienze all’estero che anche per una carriera italiana sono or… - lanini66 : RT @ilfoglio_it: Casa all'italiana. Ritratto di un interno per famiglia, dove dominano armonia e conforto. Il genio di Gio Ponti per una vi… -

(Di martedì 1 gennaio 2019) Per andare a Garches, piccolo comune a ovest di Parigi, bisogna attraversare il Bois de Boulogne, uscire dalla città, e in venti minuti si arriva in questo paesino immerso nel verde, la banlieue chic della buona borghesia parigina. Qui nel 1925 Tony Bouilhet, discendente di Charles Christofle e dire