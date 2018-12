Usa | leone fugge da recinto e uccide inserviente | era una neoassunta

Usa - giovane uccisa da leone in parco : 8.50 Un leone ha attaccato e ucciso una giovane donna che aveva appena cominciato a lavorare nel Conservators Center di Burlington, in Nord Carolina, dove era tenuto l'animale. Il leone è riuscito a liberarsi ed è entrato nello spazio dove stavano lavorando la 22enne a altre persone dello staff. L'animale è stato soppresso per permettere il recupero del corpo della ragazza, la quale aveva iniziato a lavorare nella struttura 10 giorni dopo ...