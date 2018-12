Salvini ' condivide' Mattarella | più sicurezza | più lavoro

Cyberbullismo - Salvini : “Immagini private in rete? C’è modo e modo di condividere”. Gabrielli : “Investire in consapevolezza” : “La ‘rete‘ è una straordinaria conquista dei nostri tempi ma come tutte le conquiste, come tutti gli strumenti debbono essere correttamente utilizzati”. Così il capo della Polizia Franco Gabrielli, a margine dell’incontro, a cui ha partecipato anche il ministro dell’Interno Matteo Salvini, con 1200 studenti per l’avvio di #cuoriconnessi2, la campagna di prevenzione itinerante sul territorio nazionale rivolta agli ...