RAI e Mediaset sospendono lo spot sui presunti errori in sanità

RAI e Mediaset sospendono spot con Enrica Bonaccorti su risarcimenti per malasanità : UPDATE 30 dicembre 2018: Anche Mediaset ha scelto di sospendere, a partire da oggi e "in attesa della valutazione dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria", la trasmissione dello spot di Obiettivo Risarcimento. Rai sospende spot con Enrica Bonaccorti su risarcimenti per malasanità prosegui la letturaRai e Mediaset sospendono spot con Enrica Bonaccorti su risarcimenti per malasanità pubblicato su TVBlog.it 30 dicembre 2018 15:40.

Shameless 9 sbarca su Mediaset da febbRAIo : la sinossi dei primi episodi in onda negli Usa nel 2019 : Tutto pronto per l'addio di Fiona in Shameless 9 e non solo negli Usa ma anche in Italia. Mediaset ha annunciato il ritorno della serie in onda dal prossimo febbraio su Premium Stories a partire da giorno 8. A quel punto la serie non sarà ancora terminata negli Usa e sarà ancora in piena corsa verso il gran finale con gli ultimi 4 episodi ancora inediti, Fiona sarà andata già via oppure no? Con questa domanda nel cuore, il pubblico di ...

Spot con Enrica Bonaccorti su cause per danni medici : RAI e Mediaset lo sospendono : Polemiche, attacchi dei medici, appelli alla ministra alla Salute e alla fine la Rai e Mediaset hanno deciso di bloccare in attesa di chiarimenti lo Spot di “Obiettivo risarcimento”, una società che fa cause di risarcimento per danni medici. Nella pubblicità in questione Enrica Bonaccorti invita i telespettatori a segnalare eventuali danni subiti nelle strutture sanitarie a “Obiettivo risarcimento”. Nel pomeriggio del 28 ...

Programmi tv - la RAI punta tutto su Amadeus per sfidare la regina di Mediaset : Ora o mai più torna su Raiuno dal prossimo 19 gennaio, ma dovrà scontrarsi con C'è posta per te che, per Mediaset, è una...

Ora o mai più - la missione kamikaze di Amadeus contro Mediaset : 'Cosa mi ha chiesto la RAI' : A gennaio Amadeus avrà l'ingrato compito di sfidare Maria De Filippi e il suo C'è posta per te nella prima serata del sabato sera. Su Raiuno il conduttore tornerà con Ora o mai più, programma ideato ...

Ora o mai più - la missione kamikaze di Amadeus contro Mediaset : "Cosa mi ha chiesto la RAI" : A gennaio Amadeus avrà l'ingrato compito di sfidare Maria De Filippi e il suo C'è posta per te nella prima serata del sabato sera. Su Raiuno il conduttore tornerà con Ora o mai più, programma ideato da Carlo Conti e che ha riscosso già un grande successo la scorsa estate. Leggi anche: Ora o mai più

Casting per musicisti alla RAI e per ragazze di bellissima presenza a Mediaset : Sono attualmente aperte le selezioni per la ricerca di musicisti, diplomati in violino, contrabbasso e corno, per l'Orchestra Sinfonica della RAI. Sono inoltre tuttora aperti i Casting per la ricerca di ragazze di bellissima presenza per programmi in onda su reti Mediaset e prodotti da SDL2005. musicisti per la RAI La RAI promuove un importante selezione tramite concorso per musicisti da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo ...

Nella gara agli Ascolti, è stata la Rai a vincere. Tra il gennaio e il dicembre 2018, giornata dopo giornata, la Tv di Stato ha saputo consolidare il ...

Mediaset - Canale 5 da record : a novembre lo share supera RAI 1 - gode Pier Silvio Berlusconi : Un grosso traguardo per Canale 5 e Mediaset, costruito mattoncino dopo mattoncino: per quel che riguarda lo share, a novembre 2018 - come sottolinea davidemaggio.it - la rete ammiraglia del Biscione è riuscita a superare il suo competitor diretto, ovvero Rai 1. Dunque, le cifre. Canale 5 registra ne

Programmazione RAI e Mediaset Natale : in onda i classici Disney tra cui Cenerentola : La Programmazione Rai e Mediaset per le feste di Natale 2018 prevede che anche quest'anno ci sarà una vasta scelta televisiva: non mancheranno i cartoni della tradizione Disney ma anche i film e i concerti che andranno in onda sia in daytime che in prime time. Le anticipazioni ufficiali che arrivano dalla Guida Tv Rai rivelano che in prima serata si punterà sui classici d'animazione tra cui Cenerentola e Biancaneve mentre su Canale 5 andrà in ...

Vigilia di Natale 2018 - palinsesti RAI e Mediaset/ La TV del 24 dicembre : film a tema - concerti e Santa Messa : Come ci sarà in TV oggi 24 dicembre 2018? La Vigilia di Natale offrirà tanto, ecco la programmazione Rai, Mediaset e delle altre reti.

Programmazione RAI e Mediaset 24-25 dicembre : Disney - torna Biancaneve in prime time : La Programmazione natalizia delle reti Rai e Mediaset di quest'anno prevede un bel po' di appuntamenti in prima serata, ma anche in daytime, che terranno compagnia agli spettatori durante queste giornate. In prima serata, per esempio, sulla rete ammiraglia della Tv di Stato verranno ritrasmessi i classici di animazione della Disney, tra cui Biancaneve e i sette nani, ma anche Cenerentola, mentre su Canale 5 ci sarà spazio per il classico ...

Quali SOAP saranno in onda a NATALE e S. STEFANO su RAI e Mediaset? : Tradizionalmente, il giorno di NATALE è sempre stato piuttosto avaro per gli appassionati di SOAP opera, con i palinsesti tv dedicati soprattutto a film a tema. Quest’anno, però, ci sarà qualche titolo in più del solito, anche se – in alcuni casi – in orari “non convenzionali”. Iniziamo dalla Rai. L’ultima nata tra le SOAP di Rai 1, la fiction daily Il paradiso delle signore, sarà presente ...