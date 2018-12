Perché sfido Rousseau | ma voglio dialogare con il M5S

huffingtonpost

(Di lunedì 31 dicembre 2018)e il Blog delle Stelle sono chiaramente nel caos. Quando la partecipazione di tanti elettori in buona fede viene strumentalizzata e utilizzata senza trasparenza accade quello che è accaduto ieri sul Blog delle Stelle: un post senza volto che, nascosto dietro la piattaforma, parla in nome e per conto di tutto il Movimento. Il messaggio alle opposizioni è delirante: per la democrazia siete un pericolo simile al terrorismo. È dovuto addirittura intervenire lo stesso presidente della Camera Fico per stigmatizzare i contenuti di quel post, pubblicato e poi velocemente cancellato.Il Movimento 5 Stelle e il suo modo di partecipare attraverso la rete alla vita politica del Paese sono stati una grande intuizione di Gianroberto Casaleggio e Beppe Grillo, ai quali va dato atto di aver rivoluzionato la politica di questo decennio, così come aveva fatto nel ...