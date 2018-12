Lega e M5S soddisfatti della Manovra | ' Sostegno a territori e sindaci'

Anticorruzione - tra luci e ombre. Il mio bilancio della legge ‘divisa’ tra M5s e Lega : Il sedicente “governo del cambiamento” ha chiuso il 2018, anno primo dalla sua nascita, con fuochi d’artificio sul versante dell’Anticorruzione. Ma anche, come par condicio, sul fronte della corruzione. Le due anime di questo esecutivo sembrano aver trovato almeno in questo campo un armonico bilanciamento: il Movimento 5 Stelle, quello dello slogan “onestà onestà”, passa all’incasso intestandosi una legge cosiddetta “spazzacorrotti” che – ...

Premier Giuseppe Conte : “Governo durerà 5 anni - Lega e M5S uniti dal desiderio di cambiamento” : Il Premier Giuseppe Conte è stato intervistato su 'America Oggi', quotidiano in lingua italiana, diffuso negli Stati uniti: "Siamo convinti che l’Italia debba giocare un ruolo di primo piano all'interno dell’Unione europea e dell’Unione monetaria. Siamo convinti che la crescita sia lo strumento migliore per continuare a garantire la sostenibilità del debito, e in tal modo fornire anche maggiori rassicurazioni ai mercati".Continua a leggere

La previsione di Renzi : 'Governo M5S-Lega andrà in pezzi prima delle elezioni europee' : Con un'intervista concessa a La Stampa, l'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ha espresso le proprie impressioni e valutazioni non solo sui limiti di questa manovra di bilancio, ma anche sulla tenuta dell'attuale governo M5S-Lega. A detta dell'ex segretario del Partito Democratico, l'asse gialloverde sarebbe meno solido di quanto si possa immaginare e questo governo potrebbe in realtà precipitare e andare in pezzi prima del previsto: o ...

Tutti i numeri e le leggi dei primi sei mesi del governo Lega-M5s : Sei mesi di governo M5s-Lega in numeri e dati analizzati in rapporto agli esecutivi precedenti. Il rapporto AGI/Openpolis, aggiornato al 14 dicembre, mentre la discussione della legge di Bilancio è ancora in corso, consegna una fotografia che conferma "l'atipicità" del governo Conte, nato, dopo un'attesa di 90 giorni, dalle nozze "tra due forze avversarie durante la tornata elettorale". Il tema del ...

FINANZA/ Lega - M5s e Usa preparano un 2019 a basso Pil : L'economia americana rallenta e questo non aiuta l'Italia, dove la manovra approvata da Lega e M5s non sembra essere favorevole al Pil

SONDAGGI/ Lega 32 - 5% - M5s "battuti" dal compromesso - Draghi incalza Conte : Salvini si prende anche il sud e ottiene un consenso senza precedenti per un partito che era solo locale, ecco cosa significa

Brunetta : 'Salvini ci ha tradito - M5S-Lega mettono le mani nelle tasche degli italiani' : Ieri a Montecitorio, è intervenuto il deputato forzista Renato Brunetta che oltre a discutere dei punti di criticità di questa legge di bilancio, ha criticato pesantemente il vicepremier e ministro dell'interno Matteo Salvini. L'economista ha nuovamente rimproverato al leader del Carroccio di aver dato vita insieme ai grillini ad una maggioranza governativa innaturale e dannosa per tutti i cittadini italiani. L'ex ministro per la Pubblica ...

Governo Lega-M5s - pagellone "semiserio" di fine anno : Il più in forma? Salvini. Il meno in forma? Toninelli. Dà i voti al Governo M5S-Lega la star dei social Federico Palmaroli...

Manovra - Meloni : Lega e M5S bocciano odg su global compact : Roma, 30 dic., askanews, - 'Lega e M5S bocciano l'ordine del giorno di Fratelli d'Italia alla Manovra che chiedeva al Governo di non versare soldi al fondo per global compact'. È quanto dichiara in ...

Giorgia Meloni - immigrazione e Global Compact : 'Il voto incomprensibile di Lega e M5s' : immigrazione e Global Compact . La denuncia, durissima, di Giorgia Meloni contro il governo arriva la domenica mattina. La leader di Fratelli d'Italia, in un post su Facebook, scrive: ' Lega e M5S ...

Pd - Sala : “Mio futuro in bianco. Renzi? Prima o poi andrà via”. E su m5s : “Aveva più bisogno di noi che della Lega” : Duro con Renzi, con il partito democratico e con la legge di bilancio gialloverde. Più aperto e possibilista quando si parla del suo futuro e del movimento 5 stelle. Intervistato dal Corriere della Sera il sindaco di Milano Giuseppe Sala, non nega le aspirazioni a un ruolo nazionale ma, pragmaticamente, le subordina a un gradimento personale tutto da dimostrare. Il contrario, di fatto, di quanto imputato all’ex segretario e premier del suo ...

Manovra - Brunetta contro Salvini : “Ha tradito gli elettori. M5s? Incompatibile con Lega - torni alla sinistra estrema” : J’accuse di Renato Brunetta contro il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini nella conferenza stampa di Forza Italia alla Camera, con Antonio Tajani e Mariastella Gelmini, contro la Manovra: “Salvini ha tradito. Ha tradito i suoi elettori, quelli del centrodestra, ha tradito il nord e ha tradito anche me, che sono stato eletto in un collegio uninominale. Salvini -ha scandito il responsabile della politica economica del ...