Giovane pestato a sangue | folle notte in un pub | Colpito da sei bestie

Cagliari - pestato davanti alla discoteca : Giovane in gravi condizioni in ospedale : La brutale aggressione nella notte fra Natale e Santo Stefano nel piazzale antistante una discoteca di via Newton a Cagliari. Un giovane è stato colpito da pugni e calci ed è arrivato in ospedale in codice rosso. Non è chiara ancora la dinamica dei fatti e al momento l’aggressore non è stato identificato.Continua a leggere