Tra pensionati furiosi e incubo tasse locali | Salvini non mette la faccia su una Manovra

Assistenza - i sindacati dei pensionati delusi : 'Mancate risposte sull'arreTratezza' : Siamo quindi rimasti molto delusi dall'assenza della rappresentanza politica, visto e considerato che, come avevamo esplicitato nella lettera di richiesta dell'incontro, speravamo di avere un ...

Investe coppia di pensionati e scappa : è caccia al pirata della sTrada : L'identità dell'uomo potrebbe essere svelata già nelle prossime ore, perché la polizia municipale è al lavoro per esaminare le registrazioni di diverse telecamere presenti in zona, che possono aver ...

VIETATI I PRESEPI E I CANTI NATALIZI/ Pensionati Usa scendono per sTrada contro il divieto : Scontro tra Pensionati e responsabili di quartiere per l'uso di elemeneti religiosi NATALIZI sulle porte di casa, ecco di cosa si tratta

Pensionati sTranieri - al Sud flat-tax al 7% : Mentre l'ex viceministro all'Economia e oggi parlamentare di Leu, Stefano Fassina, sottolinea che 'un'altra strada era possibile: concentrando l'extra-deficit sugli investimenti pubblici, in ...

Pensionati - flat tax al 7% per chi si Trasferisce al Sud : Arriva la flat tax per i Pensionati che dall'estero decidono di trasferirsi in una delle regione del Mezzogiorno d'Italia: i redditi saranno tassati solo al 7% per cinque anni. Vale sia per i ...

Pensionati - flat tax al 7% per chi dall'estero si Trasferisce al Sud : Arriva la flat tax per i Pensionati che dall'estero decidono di trasferirsi in una delle regione del Mezzogiorno d'Italia: i redditi saranno tassati solo al 7% per cinque anni. Vale sia per i ...

Pensionati - flat tax al 7% per chi dall'estero si Trasferisce al Sud : Arriva la flat tax per i Pensionati che dall'estero decidono di trasferirsi in una delle regione del Mezzogiorno d'Italia: i redditi saranno tassati solo al 7% per cinque anni. Vale sia per i ...

Pensionati - flat tax al 7% per chi dall'estero si Trasferisce al Sud : Arriva la flat tax per i Pensionati che dall'estero decidono di trasferirsi in una delle regione del Mezzogiorno d'Italia: i redditi saranno tassati solo al 7% per cinque anni. Vale sia per i ...

Manovra - flat tax al 7% per i pensionati sTranieri che si Trasferiscono nei piccoli borghi del Sud : ecco come funziona [ELENCO COMUNI] : Il maxi-emendamento alla Manovra non è ancora formalmente al Senato, ma a Palazzo Madama sono circolate alcune bozze del pacchetto di quasi 300 pagine vengono confermate le misure annunciate dal Governo, con alcune novità. Tra queste c’è la flat tax al 7% per i pensionati stranieri che decidono di trasferirsi al Sud Italia: un provvedimento importante che potrebbe portare migliaia di anziani stranieri a spostarsi nelle nostre Regioni ...

Legge di bilancio - in arrivo la flat tax per i pensionati sTranieri che scelgono il sud : L'emendamento a firma del leghista Alberto Bagnai prevede il pagamento di un'imposta forfettaria al 7%. I proventi...

Così la Lega ha Tradito i pensionati del Nord. Parola del consigliere di Salvini : “È una manovra che investe su coloro che soldi non ne hanno: pensionati, giovani disoccupati. Se a Bruxelles mi dicono che non lo posso fare me ne frego e lo faccio lo stesso”. Non è chiaro se il Matteo Salvini che lo scorso 29 settembre annunciava Così la sua battaglia con l'Europa in difesa della

Arriva la riduzione delle tasse per i pensionati che si Trasferiscono nei piccoli comuni del Sud : Tassazione ridotta, con aliquota fissa al 7%, per i pensionati che decidono di trasferirsi dall'estero ai piccoli comuni - sotto i 20mila abitanti - del Sud Italia: come funziona la norma proposta dal governo che ha l'obiettivo di far trasferire nel Mezzogiorno i cittadini residenti all'estero da almeno cinque anni.Continua a leggere

Facevano sei crociere all’anno - pensionati ulTrasettantenni erano corrieri della droga : Chi li conosceva lo descriveva come una coppia normale ma col vizio delle crociere di lusso tanto da arrivarne a fare ben sei in un solo anno. In realtà i due coniugi si finanziavano trasportando droga da un posto all'altro per conto dei trafficanti di cocaina.Continua a leggere

Pensionati arrestati con 9 chili di cocaina in valigia : Traditi dalle crociere di lusso : Conducevano uno stile di vita molto alto, permettendosi ogni tipo di lusso, i due Pensionati finiti in manette qualche giorno fa. Sue e Roger Clarke, di 70 e 72 anni, viaggiavano sulle navi da ...