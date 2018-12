Terremoto di 3 2 Ml a 24 km da Roma | ' Tremava tutto'

Blastingnews

(Di domenica 30 dicembre 2018) Stanotte alle 00:52:48 (ora italiana),è stata interessata da un evento sismico. Fortunatamente non si riportano danni a cose o a persone, anche se la popolazione ha avvertito distintamente la scossa, sopratcoloro che si trovavano nei piani più alti degli edifici. È ormai da più di un mese che il Lazio è interessato da eventi sismici che superano la magnitudo 3. Invece, sempre questa notte, a Catania, ci sono stati due terremoti di magnitudo 2.9. Ma l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) rassicura che la crisi eruttiva dell'Etna è in deciso regresso, salvo eventuali recrudescenze dei fenomeni. I geologi, invece, fanno notare come il vulcano siciliano stia diventando sempre più simile a quelli della Cintura di Fuoco del Pacifico....