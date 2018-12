Putin più popolare di Trump in Svizzera | sondaggio

Sondaggio Ispi : per gli italiani Trump minaccia molto più grande di Putin : Così il direttore dell'Ipsos, Nando Pagnoncelli: 'Tornano ad aumentare le preoccupazioni per l'economia. Le preoccupazioni per la ripresa economica sotto le aspettative e la tenuta delle finanze ...

Gli occhi del mondo su Putin : testato un missile nucleare 20 volte più veloce del suono : Si conclude così il 2018 di Putin, con il test di un missile ipersonico che ben rappresenta la personalità del leader russo e la sua potenza a livello intercontinentale. Si chiama Avangard l'ultimo ...

G20 - Trump annulla l'incontro con Putin | "Meglio - due ore libere per impegni più utili" : Il presidente Usa Donald Trump ha cambiato idea in pochi minuti: dopo aver annunciato che è un "ottimo momento" per incontrare il collega russo Vladimir Putin, ha twittato dall'aereo che lo stava portando al G20 in Argentina e ha deciso di cancellare l'incontro.

Cloud comPuting - Ibm compra Red Hat e diventa la società più grande del settore : Ibm acquisisce la società statunitense Red Hat per 34 miliardi di dollari e si avvia ad essere primo fornitore di Cloud ibrido nel mondo

Debito pubblico - all’Italia mancano ancora 100 miliardi (e da Putin non ne potrebbero arrivare più di 6) : I limiti dell’opzione russa. Per coprire il fabbisogno 2019 del Debito pubblico mancano ancora 100 miliardi