Manovra | Tria | Non mi dimetto Se sono vincitore morale devo restare

Manovra : Tria - soddisfatti fiducia - modifiche Ires 'dettagli' : Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp Roma, 29 dic. , AdnKronos, - ?Sí, siamo soddisfatti?. Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, risponde così ai giornalisti che, subito dopo il voto di fiducia sulla Manovra alla Camera, gli chiedono un commento. E alla domanda sulla necessità di intervenire a breve per ...

Manovra - il ministro Tria : 'Siamo soddisfatti. Modifiche all'Ires? Dettagli' : 'Sì, siamo soddisfatti'. Risponde così il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ai cronisti che gli chiedono un commento dopo che il governo ha incassato la fiducia sulla Manovra a Montecitorio. E sulle correzioni che si dovranno apportare sull'Ires, il ...

Manovra - il ministro Tria : 'Siamo soddisfatti. Modifiche all'Ires? Dettagli' : 'Sì, siamo soddisfatti'. Risponde così il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ai cronisti che gli chiedono un commento dopo che il governo ha incassato la fiducia sulla Manovra a Montecitorio. E sulle correzioni che si dovranno apportare sull'Ires, il ...

Manovra - il ritorno del piano Industria 4.0 : ecco i provvedimenti rinnovati e quelli ridimensionati : Industria 4.0 riprende quota col maxi emendamento. O no? No, secondo il suo “padrino” Carlo Calenda che alla vigilia di Natale ha lamentato come la Manovra abbia “tagliato tutto”, le imprese vengono “più tassate, tagliata Industria 4.0 e niente per la scuola. Prevedo altri sacrifici in arrivo in primavera”. Secondo Calenda, infatti, l’unico pregio della Manovra “è aver evitato per ora la procedura, ...

Manovra fiscale - le novità per startup - industria 4.0 e tecnologia : (Foto: Shutterstock) Tra rimandi e correzioni continue la legge di bilancio 2019, dopo aver superato il voto del Senato, è ora in discussione alla Camera per una sua definitiva approvazione entro la fine dell’anno. Tante le novità, soprattutto per quanto riguarda i fondi messi a disposizione per le startup, l’intelligenza artificiale, internet delle cose e, più in generale, il comparto delle tecnologie digitali applicate a diversi settori. Tra ...

Tria difende la Manovra - ma porterà ad aumento pressione fiscale già dal 2019 : Il testo della Manovra è passato alla Camera dopo l'infuocata discussione di ieri in commissione Bilancio della Camera. Al centro della polemica il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, attaccato dalle opposizioni, in particolare il Pd, per i riferimenti all'operato dei governi precedenti.

Manovra - Tria sbotta contro il Pd : “Mi avete massacrato - ora mi fate parlare”. “A chi lo dice?”. Insulti dalle opposizioni : “Mi avete massacrato per un’ora, potrò pure parlare!”. Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, si scalda rispondendo alle domande dei parlamentari nel corso dell’audizione in commissione Bilancio della Camera. “massacrato a chi? Il ministro è ospite del Parlamento“, ha replicato Enrico Borghi (Pd), richiamato all’ordine dal presidente della Commissione Claudio Borghi. L'articolo Manovra, Tria sbotta contro il Pd: ...

Economia : Pan - Confindustria - a 'Il Sole 24 Ore' - la Manovra taglia ossigeno alle imprese : Roma, 28 dic 09:40 - , Agenzia Nova, - Non possiamo togliere l'ossigeno al Sud proprio quando si cominciava a respirare. Stefan Pan, vice presidente di Confindustria e presidente... , Res,

Startup - industria 4.0 - blockchain : cosa c'è nel pacchetto "digitale" della Manovra : Nuovi e più mirati incentivi fiscali alle aziende che investono in innovazione. Numerose misure per sostenere lo sviluppo di un vero mercato Startup e venture capital in Italia. Fondi su un pugno di ...

Manovra - raptus di Giovanni Tria : "Mi avete massacrato - parlo io". Volano insulti in Commissione : Altissima tensione. Ancora bagarre in Commissione bilancio alla Camera, durante le risposte del ministro dell'Economia, Giovanni Tria. I toni, infatti, si sono alzati, e parecchio, quando Tria ha replicato alle critiche del Pd: "Mi avete massacrato - ha sbottato -, adesso parlo io". Dunque, il minis

Manovra : polemiche Tria-Pd - bagarre in Commissione bilancio della Camera : È bagarre in Commissione bilancio della Camera durante le risposte del ministro dell’Economia, Giovanni Tria, sulla Manovra. I toni si sono alzati dopo che il ministro ha replicato alle critiche del Pd, dicendosi «massacrato» dalle accuse e attribuendo al precedente governo la responsabilità della situazione difficile sul fronte della finanza pubbl...

Manovra - scontro in commissione. Tria : mi avete massacrato : Roma, 27 dic., askanews, - Toni accesi e duro scontro fra i parlamentari della commissione Bilancio durante l'audizione del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sulla Manovra. Volano accuse e critiche fra i deputati e nei confronti del ministro, sfociate in insulti secondo alcuni parlamentari. Il ministro ha risposto piccato alle ...

Manovra - Tria : in no-profit anche fenomeni distorsione concorrenza : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in audizione sulla Manovra alla Camera, a proposito della contestata norma che cancella l'Ires agevolata per gli enti non …

Manovra - scontro in commissione. Tria : mi avete massacrato : Roma, 27 dic. , askanews, - Toni accesi e duro scontro fra i parlamentari della commissione Bilancio durante l'audizione del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sulla Manovra. Volano accuse e critiche fra i deputati e nei confronti del ministro, sfociate in insulti secondo alcuni parlamentari.Il ministro ha risposto piccato alle ...