Danilo Toninelli - un delirio : 'Mi cacciano nel rimpasto? Ecco perché - ne sono orgoglioso' : Dopo le parole di Giuseppe Conte nella conferenza stampa di fine anno, e nonostante la smentita di Matteo Salvini , continuano a circolare e con insistenza sempre maggiori le voci su un rimpasto di ...

Danilo Toninelli - dietro gli occhiali niente : così è diventato il simbolo dell'incompetenza : Gaffeur e fedelissimo, rassicurante e urlatore, impermeabile al ridicolo anche quando magnifica l'inesistente «tunnel del Brennero», il titolare dei Trasporti è lo spirito dei tempi. Che, attraverso di lui, parla. A vanvera Borghesucci, radical-chic, rosiconi: il dizionario di ingiurie e derisioni di Lega e M5S " Laura Castelli, specchio perfetto della politica nello stagno"

Danilo Toninelli : 'Meglio ministro delle gaffe che delle mazzette'/ 'Tutti capiscono che sto facendo bene' : Danilo Toninelli: 'Meglio ministro delle gaffe che delle mazzette'. L'esponente M5s si difende: 'Tutti capiscono che sto facendo bene'

Danilo Toninelli - l'ultima beffa per i grillini : perché è costretto a fare il Terzo Valico di Genova : Arriva il via libera anche per il Terzo Valico di Genova, con il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, costretto a dar seguito a un'opera da sempre osteggiata dai movimenti vicini ai ...

Danilo Toninelli : "Giovanni Toti è uno sponsor di Autostrade" : "Toti è uno sponsor di Autostrade per l'Italia, diciamolo chiaramente". Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli a 'L'aria che tirà su La7 rispondendo alla conduttrice che ricordava la posizione sul ponte di Genova del Governatore della Liguria secondo il quale 'chi rompe paga'."Toti fa parte di Forza Italia e mi pare chiaro che continuamente abbia ribadito la necessità che Autostrade ...

Che tempo che fa - Luciana Littizzetto e la lettera di Danilo Toninelli : demolizione umana in 4 minuti : 'Toninelli che sono io, Toninelli che non sono altro'. Luciana Littizzetto legge l'immaginaria 'lettera di Danilo Toninelli ' a Che tempo che fa su Raiuno, davanti a un basito Fabio Fazio . Una ...

La gaffe di Danilo Toninelli su Genova : “Tornerà più forte in pochi mesi - al massimo anni” : Nuova gaffe per il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli. Questa volta sulla ripresa della città di Genova dopo il crollo del Ponte Morandi: "Come governo abbiamo dato tutto quello che potevamo a Genova, penso che in pochi mesi o al massimo anni tornerà a essere più forte di prima".Continua a leggere

Danilo Toninelli - la fine politica del grillino. Sondaggio tragico : quanto è apprezzato : Roba da nascondersi. Danilo Toninelli dal 14 agosto, giorno della tragedia del Ponte Morandi a Genova , non ne ha combinata giusta nemmeno mezza. Gaffe, parole fuori luogo, promesse scritte sull'acqua ...

Giorgia Meloni umilia il ministro Danilo Toninelli : 'Eccolo' - umiliante sfottò : 'Con Baby Toninelli'. Così Giorgia Meloni prende in giro il ministro grillino. Giorgia mostra un bambolotto pelato con la faccia imbronciata e il pugno chiuso, proprio come Toninelli quando ha ...

Danilo Toninelli : 'Perché ho fatto il pugno chiuso al Senato dopo l'approvazione del decreto Genova' : E' stato sommerso da una salva di fischi, urla, sicuramente anche parolacce, il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli , quando ieri 15 novembre nell'aula del Senato ha alzato il pugno chiuso ...

Danilo Toninelli - tutti parlano del suo pugno chiuso in Aula. E la cosa dovrebbe preoccuparci : Sul serio? Quando è iniziata la polemica sul pugno alzato di Danilo Toninelli ho pensato a uno strampalato tentativo di fare polemica da parte delle opposizioni, che sarebbe morto nel giro di un paio d’ore. La sera invece tutti i Tg ne parlavano, e stamattina lo fanno i giornali. Dunque, la cosa che oggi tutti gli italiani sanno in merito al decreto Genova diventato legge è che il ministro Toninelli ha esultato col pugno alzato. Visto che si fa ...

Luigi Di Maio - il pugno chiuso di Danilo Toninelli : 'Ma che cosa ha fatto ancora?' : 'Toninelli...'. 'Santo Cielo, che cosa ha fatto stavolta?'. Luigi Di Maio è una furia, nessuno ci vuole credere. Il ministro Danilo Toninelli ne ha combinata un'altra. Dopo l'approvazione del decreto ...

Assicura tutti definendosi «una persona affidabile». Ma i vertici del M5S non ne sono più tanto convinti: Toninelli che posta un selfie dalla spiaggia con il cappellino della Guardia Costiera proprio mentre Salvini tiene la Diciotti in ostaggio a Catania;

Danilo Toninelli - decreto Genova : l'ultima vergogna - come lo beccano in aula al Senato : In aula al Senato si parlava del dl Genova. Presente, ovviamente, il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli , sonoramente contestato dall'aula. Il grillino, nel suo intervento, ha ringraziato '...