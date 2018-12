Australian Open 2019 | date di inizio e fine Calendario | programma | orari e tv

Australian Open - novità in vista per i match maschili : dieci minuti di pausa in caso di caldo estremo : Per fronteggiare l’emergenza caldo gli organizzatori hanno stilato una ‘scala di stress da calore’ che tiene conto di diversi elementi dieci minuti di pausa in caso di caldo estremo, è la misura che verrà adottata agli Australian Open, prima prova stagionale dello Slam in programma dal 14 gennaio al Melbourne Park, nei match del singolare maschile. E’ quanto hanno annunciato oggi gli organizzatori dopo le lamentele ...

Tennis - Australian Open Jr : tanti italiani al via - ma non c'è la Cocciaretto : TORINO - Numerosa la presenza azzurra nelle entry-list degli Australian Open Junior , primo Grade A stagionale in programma a Melbourne dal 16 al 26 gennaio. Per quanto riguarda, i ragazzi in 4 ...

Australian Open 2019 - il percorso di avvicinamento degli italiani ed i tornei di preparazione. Cecchinato - Seppi e Berrettini aprono la stagione : La stagione 2019 è ormai pronta a incominciare ed i tennisti azzurri saranno protagonisti fin da inizio anno in vista degli Australian Open. I primi a scendere in campo saranno Marco Cecchinato, Andreas Seppi e Matteo Berrettini, tutti e tre impegnati nel torneo ATP 250 di Doha. Subito un’occasione importante soprattutto per Cecchinato, che si presenta da testa di serie numero 4 e con la consapevolezza di voler cominciare ad ottenere ...

Australian Open 2019 - gli italiani che parteciperanno alle qualificazioni. 15 azzurri a caccia del tabellone principale : Non s’era mai visto, nell astoria del tennis italiano, un simile numero di partecipanti alle qualificazioni di un torneo del Grande Slam: agli Australian Open 2019 ce ne saranno quindici. Il contingente azzurro è anche quello più numeroso in assoluto tra i Paesi che avranno almeno un rappresentante che proverà a farsi strada sui campi esterni di Melbourne. Per ciascuno di loro proviamo a tracciare le prospettive a partire dall’annata ...

Calendario Australian Open 2019 : le date dai primi turni alla finale. Programma - orari e tv : Mancano pochissime ore al via della stagione tennistica 2019 ed è già tempo di pensare al primo Slam stagionale, che scatterà tra meno di 20 giorni. Gli Australian Open di tennis infatti scatteranno lunedì 14 gennaio, per concludersi domenica 27. Le gare si giocheranno prevalentemente nella notte italiana, ma gli incontri della sessione serale saranno giocati nella prima mattina italiana. A trasmettere gli incontri in tv sarà ancora una volta ...

Australian Open - Wozniacki campionessa in carica - Serena Williams torna : Tutte le prime 102 giocatrici del mondo sono iscritte al main draw degli Australian Open, primo Slam stagionale in programma dal 14 al 26 gennaio prossimo. campionessa in carica Caroline Wozniacki , che nella passata edizione ha ...

Tennis - guai per Richard Gasquet : salta Doha e gli Australian Open : Richard Gasquet non ci sarà agli Australian Open, il Tennista francese ancora alle prese con la pubalgia che lo sta tenendo fuori dal tour E’ di Richard Gasquet il primo forfait del 2019. Il francese numero 26 del ranking mondiale, che sarebbe dovuto rientrare nel tour a Doha, ha dato forfait al torneo che si disputa in Qatar al via lunedì prossimo. Il francese dovrà saltare anche gli Australian Open, primo Slam stagionale in ...

Tennis - Australian Open 2019 : Richard Gasquet e Jozef Kovalík danno forfait per il primo Slam dell’anno : Arrivano i primi forfait in vista dei prossimi Australian Open di Tennis, programmati dal 14 al 27 gennaio 2019. Non vedremo scendere in campo a Melbourne, infatti, il francese Richard Gasquet (testa di serie n.26) e lo slovacco Jozef Kovalik (testa di serie n.85) per problemi fisici. In particolare, il 32enne transalpino già da qualche tempo è sofferente per una pubalgia che non gli ha concesso tregue. Una criticità, infatti, che lo ha ...

Australian Open 2019 - ufficiale l'introduzione del super tie-break nel quinto set : Anche gli Australian Open si adattano ai più importanti tornei del mondo e introducono per la prima volta nella storia il tie-break nel quinto set , già a partire dalla prossima edizione dello Slam ...

Tennis - l’Australian Open vara il super tie-break all’ultimo set : in difesa delle maratone resta solo il Roland Garros : La colpa originaria è di Ricardo Alonso González, detto Pancho. Un ragazzone di Los Angeles alto un metro e 91 centimetri che imparò a giocare a Tennis da autodidatta e tra gli Anni 40, 50 e 60 vinse 12 titoli dello Slam. Gonzalez è stato definito da Sport Illustrated “l’uomo che vorresti al servizio per salvare l’umanità”. Grazie alla sua altezza, aveva una battuta micidiale che gli consentiva di non prendere ...

