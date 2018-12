Atalanta | più gol di Juve e Napoli Percassi | Non svegliateci

Atalanta : Gasperini - ora serve di più : ANSA, - REGGIO EMILIA, 29 DIC - "Ventotto punti rappresentano per noi un buon bottino ma per puntare all'Europa dovremo fare di più nel girone di ritorno. Soprattutto partire meglio rispetto all'...

Atalanta - Gasperini : 'Affronteremo i più forti e dobbiamo giocare al massimo' : 'Anche se abbiamo avuto alti e bassi, certe partite avremmo potuto indirizzarle altrimenti - spiega Gasperini, a Sky sport - ho la sensazione che la squadra abbia globalmente giocato molto bene e col ...

Atalanta-Lazio 1-0 - Sconfitta e beffa nel finale : i biancocelesti non sanno più vincere : La Lazio perde 1 a 0 contro l'Atalanta nel posticipo della 16giornata di Serie A. L'avvio per gli ospiti è choc con Duvan Zapata che rompe subito il ghiaccio. I biancocelesti, a testa bassa, provano a ...

Calcio - 16a giornata Serie A 2018-2019 : Atalanta-Lazio e il derby di Torino le sfide più attese - Inzaghi si gioca la panchina contro il Milan : Chiusa la fase a gironi delle coppe europee per le formazioni italiane impegnate, tra domani, sabato 15 dicembre, e martedì 18 dicembre andrà in scena la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di Calcio. Quando restano soltanto quattro partite alla chiusura del girone di andata, la Juventus continua a guidare la classifica con ampio margine sul Napoli secondo. Ancora più indietro le Milanesi e la Lazio, che si contendono la zona ...

Atalanta - muro "offensivo" : segna più di tutti con i difensori : Il muro dell'Atalanta non si sgretola, semmai si scompone. E cambia, e si modifica: inizia retroguardia per poi ritrovarsi attacco. Sono 9, i gol siglati finora dalle fila arretrate di Gasperini. Che ...

Atalanta - Percassi : “Contro l’Inter la partita più bella della nostra storia” : “Con l’Inter domenica scorsa abbiamo raggiunto il top, è stata la partita più bella della storia dell’Atalanta“. Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, ha usato toni trionfalistici per commentare il 4-1 casalingo rifilato alla squadra di Spalletti. Il numero uno nerazzurro invita comunque a mantenere i piedi per terra, soprattutto considerando che solo poche settimane fa Ilicic e compagni annaspavano in ...

Serie A Atalanta - Percassi : «Con l'Inter partita più bella della nostra storia» : Qualche battuta sull'Intervista di ieri della Gazzetta dello Sport all'allenatore Gian Piero Gasperini , che ha affermato che non rinuncerebbe alla qualificazione alla Champions per firmare per l'...

Materazzi : 'Ecco perché indossavo il 23. Difensori italiani? Il più forte gioca nell'Atalanta' : Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter, campione del mondo nel 2006 con l'Italia, parla a SportWeek, svelando il perché della sua maglia numero 23: 'Avevo 22 anni, giocavo nel Perugia e in ritiro passavo quasi tutto il tempo libero a vedere in tv le ...

Atalanta - Gasperini : 'Zapata può fare ancora di più. L'Inter quest'anno è davvero forte' : Gian Piero Gasperini ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Bologna: 'Siamo partiti bene poi su un rovesciamento abbiamo subito un gol che ha messo la gara in salita. Quello che mi è piaciuto è che non ci siamo disuniti, ma, al ...

Atalanta - Ilicic : 'Ho temuto di non poter tornare più a giocare' : Così l'attaccante Josip Ilicic ai microfoni di Sky Sport ricorda i difficili momenti che ha passato nei mesi scorsi. L'attaccante sloveno dell' Atalanta è rimasto fermo per circa due mesi a causa di ...

Atalanta - clamoroso Ilicic : “Ho pensato più volte di smettere con il calcio” : L’Atalanta è tornata a brillare e con lei anche Josip Ilicic, uno dei calciatori di spicco della formazione bergamasca. Lo sloveno, dopo la tripletta al Chievo, oggi è stato decisivo per sbloccare la partita contro il Parma. Nel dopo gara il trequartista ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “È tornata tutta l’Atalanta, senza gruppo non possiamo vincere le partite. Io sono solo un giocatore di questo gruppo straordinario. ...

Atalanta : Pasalic - la A ora è più forte : BERGAMO, 24 OTT - "Ho trovato il campionato italiano più competitivo di due anni fa, ormai lo conosco bene, ma tutte le squadre si sono rafforzate: può tornare al livello di 10-15 anni fa". Mario ...