Thuram | «Razzismo? Il calcio è timido | bisogna isolare i violenti»

(Di sabato 29 dicembre 2018) L’intervista alla Gazzetta dello Sport Un difensore-simbolo degli anni Novanta, ma anche un simbolo dell’anti. Liliaè qualcosa di più che un ex giocatore, anche dal punto di vista extrasportivo. Le sue dichiarazioni – raccolte oggi dalla Gazzetta dello Sport – sono da leggere e rileggere, in questi giorni di crisi sociale per ilitaliano.Secondo, in Italia «c’è menorispetto al 1996, quando arrivai a Parma. Solo che negli stadi c’è sempre una minoranza a manifestarsi in maniera becera. La maggioranza non segue certi comportamenti, e in gran parte dei casi li disapprova. Però la tendenza è sempre quella di dar risalto ai, anche perché gli altri restano in silenzio.che le persone positive si facciano sentire».Da questo punto di vista, le istituzioni latitano: «Ilè troppo, in ...