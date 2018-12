Sala | «Il Pd in questa fase è troppo lento Il mio futuro? Pagine ancora bianche»

Stefano Sala e Benedetta Mazza continuano a frequentarsi. Molti fan tifano per una loro unione - ma cosa pensa Dasha la fidanzata di Stefano Sala di questa frequentazione? : Stefano Sala e Benedetta Mazza continuano a frequentarsi? Dasha replica abbastanza decisa Le dinamiche nate dentro la Casa del Grande Fratello continuano a far sentire i loro effetti. Tra le più stuzzicanti c’è quella che ha coinvolto Stefano Sala e Bendetta Mazza. La loro ‘pericolosa’ amicizia ha inevitabilmente influito anche su Dasha, la fidanzata del modello. La situazione al momento è nebulosa. Sala, a Verissimo, ha detto di aver ...

Milano - il sindaco Sala : “Mi ricandiderei per completare riapertura Navigli. Questa città è un altro mondo rispetto a Roma” : “Se dovessi decidere oggi non avrei dubbi: mi ricandiderei“. Così Giuseppe Sala, sindaco di Milano, in un’intervista a La Stampa in cui parla della sfida di Milano, quella di rendere nuovamente navigabili i Navigli, sviluppandoli e ampliandoli. “Per l’inaugurazione della prima parte del progetto potrei essere ancora sindaco della città, se fra due anni mi verrà riconfermata la fiducia“, prosegue il ...

Dite ciao a questa nuova grande Salamandra : Dopo anni di ricerche nelle pozze d'acqua di mezza Florida, è stata infine osservata e descritta la Siren reticulata: una sorta di anguilla leopardata