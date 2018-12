Bernini contro il governo | ' tolgono denaro a pensionati per darlo ai nullafacenti'

Blastingnews

(Di sabato 29 dicembre 2018) Con un post sul suo blog personale, la presidente dei senatori di Forza Italia, la professoressa bolognese Anna Maria, ha espresso le sue impressioni e valutazioni sui contenuti della legge di bilancio 2019 in attesa della sua definitiva attuazione da parte delgialloverde.: 'Narrazione di Conte scollegata dalla realtà' A questo proposito, l'ex ministro delle politiche europee ha criticato le ultime dichiarazioni a proposito deidel presidente del consiglio Conte sostenendo che "la sua narrazione è totalmente scollegata dalla realtà". Per la senatrice di Forza Italia, l'asse M5S-Lega continua testardamente a negare che, nel 2019, si avrà un aumento della tassazione generale che salirà al 42,5 per cento. Ma non solo. Secondo la, gli investimenti produttivi, previsti nella finanziaria, sono stati più che dimezzati, dopo la riduzione del deficit ...