Bce | tre francesi e un finlandese in corsa per il dopo Draghi

Stress test Bce : le consulenze affidate a Blackrock e Oliver Wyman : L'ex Ministro delle Finanze tedesco Wolfgang Schaeuble , in uno scambio di lettere con Daniele Nouy, responsabile della supervisione bancaria Bce, è riuscito a far emergere alcuni aspetti inediti ...

Stress test Bce - “nel 2014 affidati a società di consulenza Usa per 26 milioni. A Blackrock e McKinsey 8 - 2 milioni” : Nel 2014 gli Stress test della Bce non superati da Mps e Carige sono stati effettuati insieme alla società di consulenza Oliver Wyman, a cui l’Eurotower ha versato per l’incarico 26 milioni di euro. Il triplo rispetto agli 8,3 milioni pagati nel 2016 per lo stesso servizio ad altri due gruppi privati: McKinsey e Blackrock, il maggiore investitore globale sul comparto bancario. A sollevare il caso dei potenziali conflitti di interesse ...

Bce - il grande affare degli stress test : Schäuble apre il caso in Bce : ... quelle che tra l'altro segnarono il destino del Monte dei Paschi di Siena: la società era Blackrock , il più grande asset manager del mondo e il più importante investitore internazionale nel settore ...

Bce - il grande affare degli stress test : Schäuble apre il caso in Bce : L’ex ministro delle finanze tedesco ha acceso un faro sulla governance dell’autorità di supervisione bancaria (l’SSM), puntando sui conflitti di interesse nella gestione degli stress test e sulla trasparenza delle spese sostenute. Da uno scambio di lettere tra il neo-presidente del Bundestag e Danièle Nouy, la responsabile dell’SSM si scopreche gli stress test del 2014 sono stati effettuati insieme alla società ...

Assiom Forex su Bce : ecco le misure in stile Bank of Japan che potrebbe introdurre dopo fine QE : Consideriamo questo repricing eccessivo: una leggera flessione dell'economia è fisiologica e salutare e non implica necessariamente una fase recessiva violenta". Così si legge nel report stilato ...

Bce - fine del Qe da gennaio. Draghi : "Reinvestiremo oltre l'innalzamento dei tassi" : MILANO - Nessuna sorpresa da Francoforte. La Bce ha confermato il livello dei tassi di interesse: il tasso principale resta fermo allo 0%, quello sui prestiti marginali allo 0,25% e quello sui ...

Bce - i tre motivi per cui Draghi potrebbe prolungare i tassi bassi : In caso di un peggioramento delle prospettive di inflazione, la Bce potrebbe valutare «un aggiustamento del percorso previsto per l’aumento dei tassi». Con queste parole Mario Draghi ha aperto a un possibile prolungamento dell’era dei tassi a zero oltre l’estate 2019. In effetti la Bce ha almeno tre buoni motivi per farlo. Ecco quali...

Bce e tassi bassi - ecco i 3 motivi per cui Draghi potrebbe garantire più a lungo il denaro facile : In caso di un peggioramento delle prospettive di inflazione, la Bce potrebbe valutare «un aggiustamento del percorso previsto per l’aumento dei tassi». Con queste parole Mario Draghi ha aperto a un possibile prolungamento dell’era dei tassi a zero oltre l’estate 2019. In effetti la Bce ha almeno tre buoni motivi per farlo. ecco quali...

Spagna - inflazione oltre il target Bce : Confermata in crescita l'inflazione in Spagna, oltre il target fissato dalla BCE, 2%,. Secondo l' ufficio statistico spagnolo INE , nel mese di ottobre, l'indice dei prezzi al consumo è aumentato ...

Stress test - banche italiane tutte “promosse” da Eba e Bce : A quanto risulta al Sole 24Ore, Intesa Sanpaolo, UniCredit, Ubi e BancoBpm – le uniche quattro grandi banche italiane sottoposte all’esame congiunto Eba-Bce, i cui risultati saranno resi noti al mercato questa sera alle 18 - hanno registrato esiti positivi...

Banca Carige in rosso su possibile bocciatura stress test Bce : Giornata negativa per Banca Carige , che si muove in contro trend rispetto al comparto Bancario italiano mostrando sul listino milanese un calo del 4,17%. Secondo Il Sole 24 Ore dagli stress test ...

Bce - ecco l'opinione di State Street dopo il meeting della scorsa settimana : ... secondo cui "la BCE, che aveva precedentemente assunto l'impegno di ridurre il Quantitative Easing in maniera ordinata e senza intervenire sui tassi di politica monetaria fino a dopo l'eState 2019, ...

Spread - che vantaggi se la Bce vara una operation Twist? Interessi più bassi - ma senza tagli di spesa la tregua sarà fragile : Un Twist ci salverà? La risposta è ni. Non a caso il governatore della Banca centrale europea, Mario Draghi, giovedì 25 ottobre non si è sbilanciato su nuovi interventi per stabilizzare il mercato dei titoli di Stato europei e lo Spread. Anzi ha precisato che la Bce “non finanzia i deficit degli Stati”. Ma è noto che a Francoforte è da tempo allo studio l’opzione di uno scudo antiSpread (detto Twist, per l’appunto) in vista della ...

State Street - da Bce pochi segnali su possibile utilizzo delle Omt : ... così Michael Metcalfe, responsabile globale macro strategy di State Street Global Markets, in seguito agli annunci di politica monetaria da parte della Bce. 'In linea con le attese a livello globale,...