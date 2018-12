Arrestati 4 terroristi a Rotterdam pronti a compiere un attentato

ilgiornale

: Arrestati in Olanda 4 presunti terroristi: “Preparavano un attentato” - LaStampa : Arrestati in Olanda 4 presunti terroristi: “Preparavano un attentato” - rosati22 : Arrestati in Olanda 4 presunti terroristi: “Preparavano un attentato” @LaStampa - vanbure52037657 : Arrestati in Olanda 4 presunti terroristi: “Preparavano un attentato” @LaStampa -

(Di sabato 29 dicembre 2018) La polizia olandese ha arrestato aquattro persone, accusate di essere possibili. Gli uomini con ogni probabilità stavano preparando unnei prossimi giorni. Gli agenti speciali antiterrorismo hanno svolto le indagini coadiuvati dalla polizia. Vi sono state diverse perquisizioni negli edifici ritenuti sospetti. Come ha fatto sapere la polizia attraverso un comunicato le indagini continueranno anche nei prossimi giorni e verranno effettuate ulteriori verifiche, correlate alla grandezza della minacciaca rilevata. Le Forze dell"ordine per il momento hanno mantenuto il massimo riserbo sull"identità degli uomini fermati e sull"eventuale natura del possibile attaccoco. Negli ultimi mesi vi erano state diverse minacce nei confronti dell"Olanda, paese fino a questo momento non colpito direttamente da attacchi di naturaca. Gli ...