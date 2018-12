Apre la prima libreria specializzata per bambini in Valdinievole

La Prefettura di Piacenza si Apre per la prima volta al teatro il 30 dicembre - protagonista Laura Kibel : Inoltre i suoi spettacoli divertenti, poetici e a volte dissacranti. In particolare superano i confini delle lingue nazionali e sono apprezzati da spettatori di ogni età, paese e cultura. Al centro ...

Maltempo Liguria : la strada per Portofino riApre prima del 25 Aprile : Il governatore Giovanni Toti ha effettuato un sopralluogo sulla passerella pedonale che collega Portofino a Santa Margherita Ligure, area colpita dalla mareggiata dello scorso 29 ottobre che ha provocato il crollo di parte della SS227, isolando il borgo. “Appena finite queste vacanze il cantiere ripartira’ per costruire la vera e propria strada. Il 21 gennaio consegneremo all’azienda che avra’ fatto la migliore offerta ...

Primarie pd - ufficializzate le posizioni dei candidati : Apre Giachetti - chiude Saladino : "La commissione di Garanzia nazionale ha certificato l'ammissione delle candidature a segretario nazionale del Partito Democratico". È quanto dichiara Gianni Dal Moro responsabile organizzazione del Pd."Successivamente la Commissione Nazionale per il Congresso - aggiunge - ha provveduto al sorteggio delle posizioni dei candidati nelle liste per la convenzione nazionale nel seguente ordine: Giachetti, Martina, Boccia, Zingaretti, Corallo, ...

ATTILA - PRIMA DELLA SCALA 2018/ Diretta streaming e video Rai 1 : Giuseppe Verdi Apre la stagione lirica - IlSussidiario.net : ATTILA, PRIMA DELLA SCALA 2018 in Diretta streaming e video Rai 1: Giuseppe Verdi apre la stagione lirica. Tutto quello che c'è da sapere sull'opera

Biathlon - Coppa del Mondo 2018-2019 Pokljuka. Torna la pista “grandi firme” che per la prima volta Apre la stagione : Cambiano le abitudini, stavolta per forza di cose. Ormai da qualche stagione il circo di Coppa del Mondo di Biathlon si dava appuntamento in Svezia, ad Ostersund per la prima settimana di gare del circuito iridato stagionale ma quest’anno, con i Mondiali in programma proprio nella località scandinava, qualcosa sarebbe dovuto cambiare obbligatoriamente nei calendari di Coppa del Mondo e la sorpresa è che l’ouverture è stata assegnata ad un paese ...

EssilorLuxottica - Del Vecchio Apre prima assemblea : realizzo sogno : ... 29 nov., askanews, - EssilorLuxottica 'rappresenta per me la realizzazione di un sogno iniziato tanti anni fa e che oggi si concretizza con la nascita del più grande gruppo dell'ottica al mondo'. ...

Primarie Pd - si Apre la battaglia sulla data 'Il 3 marzo è troppo tardi' : ROMA - La proposta è quella circolata negli ultimi mesi: tenere le Primarie il 3 marzo. Nessuna anticipazione dei gazebo, né altre novità. Nel complesso iter per il congresso del Pd , la commissione ...

Brexit - l’Ue ha approvato l’accordo con LondrApremier May : "Voto a Westminster prima di Natale : Gli Stati membri dell'Ue, riunitisi a Bruxelles, hanno dato il via libera all'accordo sulla Brexit e alla dichiarazione politica sulle future relazioni bilaterali negoziati con la Gran Bretagna. La premier Theresa May scrive alla nazione.

Il TFF Apre con Gary Hart - prima vittimadel gossip politico : 'Sono le idee che contano in politica' tuona Hugh Jackman nel film Front Runner di Jason Reitman che stasera aprirà il 36° Torino Film Festival. La storia del rapido tramonto politico del senatore ...

Domani si Apre la fase congressuale del Pd ma si litiga già sulla data delle primarie : La fotografia un po' sgualciata di un partito che va in ordine sparso. Sarà un po' così l'assemblea del Pd che sabato a Roma metterà in moto la macchina del congresso. C'è voluto del tempo e ora c'è già chi chiede che acceleri. Ma questa è solo una delle tante questioni sul tavolo perché poi ci sarà quella dei molti, forse troppi, candidati alla segreteria.Il tempo dei tatticismi ...

Black Friday Amazon - le novità. Inizia prima e a Milano Apre un negozio fisico : Al via da lunedì 19 novembre le promozioni del Black Friday Amazon: cosa acquistare e la novità del primo negozio fisico in Italia